La supuesta hija de Raúl Taibo conoció al actor y se hicieron juntos el ADN

Aunque durante mucho tiempo ella no se animó a buscarlo, finalmente hace poco tiempo decidió escribirle a la periodista Marcela Tauro, para que ella la ayudara a llegar hasta Taibo. Con la intención de poder comunicarse con él, Zucco contó toda su verdad en el programa, y finalmente este miércoles ella y el actor se encontraron en un hospital público para hacerse la prueba de ADN.

"Yo siento que es mi padre, pero el ADN tiene la última palabra. No me quiero ilusionar. Hay que esperar 20 días o un mes para tener el resultado", aseguró este jueves la mujer de 46 años, emocionada y agradecida por cerrar una etapa de su vida que estaba inconclusa desde hacía mucho tiempo.

El 21 de junio pasado, Zucco se presentó en el progama de Jorge Rial, y con un poco de vergüenza e incertidumbre, explicó que durante mucho tiempo creyó que el marido de su madre era su papá, hasta que un día supo que su identidad no era la que creía, y que en realidad era hija de otro hombre.

Aunque pasaron años hasta que su madre se animó a decirle que ella había nacido producto de una relación con el actor Raúl Taibo, finalmente ella se animó a contarle toda la historia.

La presunta hija de Raúl Taibo cuenta su verdad

"Mi mamá me dijo que trabajaba en la casa de Soledad Silveyra. Me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo y que tuvieron una relación. Me contó que se encontraron a tomar un café, sabía él de eso (embarazo) y que en ese café estaban organizando irse a Tucumán. Esa fue la última vez que se vieron. Llegó un patrullero al café, él le dijo que se fuera al baño y que cuando terminara el ruido saliera, cuando salió no lo vio más. Lo buscó durante un año hasta que no lo encontró", sostuvo muy angustiada.

Como Zucco no pudo nunca encontrar al actor ni comunicarse con él, decidió ir al programa para ver si Taibo la escuchaba, y finalmente este en las últimas horas ambos se encontraron por primera vez, y en un hospital público, se animaron a hacer juntos la prueba de ADN.

Según contó la periodista Marcela Tauro, el miércoles a las 11 de la mañana los dos se vieron, y con mucha emoción, lágrimas y dudas de por medio, se sometieron al análisis. "Cuando lo vi entrar, tenía tantas cosas para decir y hacer, que me quedé sin poder hacer nada prácticamente. Los dos nos sentíamos de esa misma forma. Nos mirábamos. Fueron pocas las palabras que pudimos hablar", aseguró hoy Zucco al salir al aire telefónicamente en Intrusos, y ante la pregunta de Jorge Rial, aseguró que finalmente se pudieron dar ese abrazo que tanto esperaba ella.

Claudia Zucco, la presunta hija de Raúl Taibo cuenta su verdad

"Él rompió el hielo, pero no se habló nada de la historia. Él dice que no se acuerda de nada. Preguntó por mis hijos, por mi familia y se habló de ADN, del tiempo que iba a tardar el resultado", sumó.

Según contó la misionera, ahora viajará a su casa, y se enterará del resultado, que estará para dentro de 20 o 30 días, por teléfono. "Él estaba re bien, muy natural y tranquilo. Yo siento que es mi padre, pero el ADN tiene la última palabra. No me quiero ilusionar", cerró.