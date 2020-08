La tajante decisión de Patricia Sosa tras su pelea con Valeria Lynch

Patricia contó que una actitud de Valeria la sacó de quicio. Su colega eligió su misma fecha para dar un show de manera virtual. Si bien le pidió que por favor la cambiara, la artista se negó. Ella, enojada, tuvo que modificar todo lo que había planeado.

Después de asegurar que Valeria ya no es su amiga, Patricia tomó una drástica decisión para no volver a tener contacto con ella.

"Cuando sucedió esto muchos colegas me pusieron 'de qué te extrañás, era lógico que lo hiciera'. Ahora no me sorprende su intransigencia, su capricho. Ya la tengo bloqueada de WhatsApp. Que se entienda, no tengo relación con Valeria. La otra vez fui yo a buscarla para hablar. Ahora ya está”, expresó, tajante, en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live.