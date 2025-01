La ex reina del Carnaval del País y actual integrante de Ará Yeví, Pamela Martínez, charlo acerca de las dos primeras noches del espectáculo más importante de la ciudad.

El punto más algido fue acerca del descuento de un punto que sufrió la comparsa del Tiro Federal la primera noche: “Estabamos muy contentos por como desfilamos los integrantes, no parecía la primera noche, y después nos tiraron un baldazo de agua helada cuando nos dijeron que nos descontaron un punto, que me pareció un poco exagerado”, sostuvo la carnavalera.

"El descuento fue porque no alcanzamos el mínimo de 220 integrantes, y todos contaron distinto… inchequeable. En caso de duda se da interpretado en favor de la conservación del espectáculo… al margen de la razón… que fue por la conservación de la integridad física de los integrantes, ¿que queremos, que haya una persona lastimada? Entonces si se toma la decisión de descontar un punto supuestamente para preservar la calidad del espectáculo… por eso pienso que no estuvo bueno, sabiendo lo que implica una primera noche de carnaval, que no hayan sido más tolerantes o más flexibles", opinó Pamela Martínez.