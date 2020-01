"La tarjeta Alimentar dejará en la economía de Gualeguaychú unos $14 millones por mes"

“Las tarjetas Alimentar la van a recibir las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo, las madres que reciben la Asignación por Embarazo y los padres con niños con discapacidad. Son 2885 tarjetas en total para Gualeguaychú, por un monto de entre 4000 a 6000 pesos, por lo que ingresarán a la ciudad unos 14 millones de pesos en promedio, que se incorporarán a la economía local para revitalizarla”, informó la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, en declaraciones a ElDía desde Cero (FM 104.1).

“Esto va a movilizar muchísimo el comercio local y mejorará la dieta de los niños que no acceden al derecho básico del alimento. Es un programa que busca ayudar en una situación de extrema emergencia, pero el objetivo final y el sueño del presidente Alberto Fernández es el de reflotar la economía para que no haya necesidades en ningún argentino y reconstruir el mercado interno. Por eso, en un mes y medio de gobierno quedó en claro cuál es el norte, y esa es la razón por la cual estamos volcándole dinero en el bolsillo a personas que no aguantan más”, agregó.

“Somos conscientes que el esfuerzo lo hacemos todos y todas. Esta inyección de más de 14 millones de pesos que van a llegar a la ciudad contribuirá a la economía de la región. Estamos convencidos de la importancia del círculo virtuoso de una economía activa”, expresó0 Tolosa Paz, quien viajó a la ciudad para la presentación del Consejo Argentina y Gualeguaychú contra el Hambre, que creó por decreto el intendente Martín Piaggio

Finalmente, la funcionaria nacional le contestó al ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto, quien afirmó que no cree “que exista el hambre famélico en la Argentina", y a la ex ministra de Seguridad del macrismo, quien sostuvo que es "una mentira total" que la deuda tomada por el Gobierno al cual perteneció sea la más grande de la historia.

“Las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri han hecho un descalabro en el país y hoy las personas no están pudiendo acceder a varios derechos básicos en muchas partes del país, como por ejemplo el de acceder a cuatro comidas diarias”, explicó la funcionaria y enseguida remató: “Que ellos sigan debatiendo, que sigan explicando lo inexplicable que nosotros vamos a poner a la Argentina de pie”.