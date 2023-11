Las “friendship bracelets” o pulseras de la amistad se hacen de forma casera y constituyen uno de los rituales más icónicos de las fans de Taylor Swift. De hecho, las fanáticas las confeccionan con semanas, incluso meses de anticipación con el fin de regalarlas en los conciertos. Es tan distintiva esta costumbre dentro del fandom que en la cobertura mediática que se le está dando al show se pueden ver reporteros y personal de seguridad con estos distintivos accesorios que las fans de la cantante obsequian.

Lo característico de esto es que las pulseras están confeccionadas con canutillos o perlas plásticas con letras para poder formar frases de canciones y de temas de la artista.

Taylor Swift es una cantante internacional de pop que ha sembrado fans a lo ancho y largo del mundo. Muchas personas de todas partes del país y de países limítrofes han viajado para poder presenciar los primeros conciertos que la estadounidense brinda en el país, ya que es la primera vez que pisa suelo argentino en 15 años de carrera.

Gualeguaychú por supuesto no podía ser la excepción y varias fans de la ciudad viajaron para vivir en carne propia el “Eras Tour” e hicieron disparar la demanda de canutillos, sobre todo de unos muy específicos.

Al respecto, Eduardo dueño de una tienda de accesorios de la ciudad contó a Ahora ElDía que “se vendió bastante con un mes de anticipación, hubo mucha demanda. Usan perlas con letras las cuales quedamos sin stock”.

Además, el vendedor agregó que estaban sorprendidos a pesar de que saben que están a la moda. “Nos sorprendió. Y no hubo solo demanda de parte de niñas sino de adolescentes y adultos también”.

El origen de las pulseras de la amistad

Los icónicos “brazaletes de amistad”, son un símbolo distintivo de las seguidoras de Taylor y son pulseras confeccionadas por las propias swifties que llevan palabras o frases relacionadas con la artista.

Estas pulseritas se arman para usar durante el recital y se cambian con otras fanáticas, transmitiendo un mensaje de amistad y unión.

Esta tradición surgió a partir del álbum “Midnights” (2002), en el que la canción “You’re on Your Own, Kid” habla de esta práctica. Uno de sus versos dice “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it” (“Hace las pulseritas de amistad, aprovecha el momento y saboréalo”).

Esto inspiró a las seguidoras de Taylor Swift a adoptar esta moda divertida y colorida, con el propósito de hacer nuevas amigas y dejar un lindo recuerdo a otras. Como resultado, en cada recital, muchas fans vuelven a casa con varias pulseritas regaladas por desconocidas.