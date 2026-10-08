Cerca de la medianoche del sábado 8 de agosto de 2026, un camionero de 43 años fue emboscado en la Ruta 105, a la altura del kilómetro 18.5, en la provincia de Misiones. Le robaron el camión cargado con chatarra y lo mantuvieron cautivo durante unas cinco horas antes de abandonarlo en una zona residencial. La policía rastreó la señal del GPS instalado en el vehículo hasta un predio rural cerca de la Ruta Provincial 4 en Santa Ana, donde encontraron el camión junto a una camioneta con tres ocupantes. Detuvieron a dos hombres de 30 y 21 años. Los otros dos escaparon al monte. Ese caso se resolvió porque el camión tenía un sistema de rastreo satelital activo, y la pregunta que deja es cuántos no lo tienen.

La mayoría no lo tiene.

Entre julio de 2025 y agosto de 2026, la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones registró 5585 ataques contra camiones y camionetas en todo el país. Un promedio de casi 14 por día. El 83% cayó sobre utilitarios y vehículos livianos de reparto, no sobre camiones de gran porte, y el 74% de los incidentes ocurrió entre la medianoche y el mediodía. Buenos Aires concentra la mayor parte del problema, con el 52% de los casos en la provincia y otro 20% en la capital federal. El robo de camionetas 4x4 creció un 6.4% entre enero y agosto de 2026, pero lo llamativo no es el volumen sino la modalidad. El 63% fueron hurtos sin contacto con el dueño, sin violencia, sin que nadie se enterara hasta horas después. Bandas que clonan la señal de la llave con dispositivos electrónicos y se llevan el vehículo de un estacionamiento como si fuera propio.

El transporte de cargas argentino opera con los costos en contra. En marzo de 2026 el índice de costos del sector pegó un salto del 10.15% en un solo mes, empujado por un aumento del 24.7% en el combustible. El gasoil acumulaba una suba cercana al 33% en lo que iba del año. Los peajes subieron 18.3% solo en julio por actualizaciones tarifarias en corredores nacionales, y entre enero y julio los costos acumularon una suba del 25% con una variación interanual del 44%. En agosto la suba mensual bajó al 1.66%, la más moderada del año, pero el daño al margen operativo ya estaba hecho.

Nadie se sorprende en logística.

El comercio electrónico generó 253 millones de órdenes de compra en 2025, movilizando 645 millones de productos, y el 59% de las entregas fue directamente a domicilio. Esa fragmentación de la última milla multiplicó la exposición de vehículos livianos al robo y cambió la escala del problema. Comestibles y paquetería urbana concentran más del 60% de la mercadería robada. Un coordinador de flota con tres o cuatro camionetas de reparto en el conurbano enfrenta probabilidades de incidente que hace cinco años no existían en ese segmento.

La digitalización del sector debería ser la respuesta obvia. Pero la foto real es otra. La cuarta edición del índice que mide la adopción tecnológica en el transporte terrestre de cargas, basado en 378 respuestas de empresas del sector, ubicó el nivel general en 1.98 puntos sobre 5 al incorporar por primera vez inteligencia artificial y conectividad entre sistemas. Con la metodología de ediciones anteriores el número sube a 2.97, una mejora frente al 2.40 del año anterior, pero la brecha entre ambas mediciones expone algo que el sector prefiere no discutir en voz alta. Una de cada diez empresas usa tecnología avanzada para gestionar sus operaciones. Las otras nueve coordinan viajes por teléfono, administran flotas con planillas de cálculo y confirman entregas de forma verbal. Solo el 4.2% tiene inteligencia artificial integrada en sus procesos logísticos y el 56.6% no la usa de ninguna forma.

Sebastián Cason, presidente de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, lo describió sin rodeos al presentar las cifras del sector. Según él, el crecimiento del comercio electrónico atomizó las cargas y multiplicó la cantidad de vehículos que circulan diariamente para realizar entregas, y la seguridad logística ya no puede terminar en la puerta del centro de distribución sino que debe acompañar a la mercadería durante todo el recorrido.

El parque circulante en Argentina llegaba a unos 15.78 millones de vehículos al cierre de 2025. Alrededor de 11.46 millones tienen hasta 20 años de antigüedad y presentan condiciones técnicas razonables para incorporar soluciones conectadas, pero la cámara del sector de seguridad electrónica identifica un segmento prioritario de unas 725400 unidades corporativas entre camiones pesados y vehículos livianos. El mismo patrón aparece en las cuentas que gestiona el equipo de GPSWOX en la región. La estimación es que entre el 15% y el 20% del parque automotor podría estar conectado para 2030, lo que deja al 80% restante sin monitoreo vehicular de ningún tipo dentro de cuatro años.

Ese número no es abstracto.

En mayo de 2025, el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires puso en marcha un programa que llamó Protección Inteligente de Objetivos Móviles, combinando tecnología satelital con infraestructura policial para recuperar vehículos robados. En una semana recuperaron seis camionetas 4x4 en operativos coordinados entre la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense, en General Rodríguez y Tristán Suárez. El fiscal José María Campagnoli llevó la causa. Les secuestraron escáneres de copiado de llaves, programadores de adaptadores y cuatro inhibidores de señal. Ese tipo de operativo depende de que el vehículo tenga un sistema de localización de vehículos activo en el momento del robo, y la mayoría todavía no lo tiene.

Cason insistió en otro punto que suele quedar fuera de la discusión pública, que la industria debe superar la idea de que el valor está únicamente en el dispositivo instalado, y la verdadera diferencia está en la capacidad del sistema para interpretar los datos, validar un incidente y activar una respuesta operativa en tiempo real. Los puertos argentinos movilizaron 1083348 TEUs durante el primer semestre de 2026 y el gobierno publicó en junio las Resoluciones 829 y 830 del Ministerio de Economía para digitalizar el Manifiesto Internacional de Carga, un trámite que se hacía en papel en los pasos fronterizos desde hacía más de 20 años. La brecha entre las empresas que hace años incorporaron rastreo satelital y las que todavía dependen de llamadas telefónicas y planillas se amplía cada trimestre, aunque.