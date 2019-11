La terminal de Gilbert no se puede inaugurar porque los micros no quieren entrar a la localidad

La localidad de Gilbert está ubicada en el interior del departamento Gualeguaychú, a unos 12 kilómetros de Urdinarrain. Se trata de un poblado de más de 1500 habitantes que hace muy poco, con fondos municipales, logró construir su primera terminal de ómnibus. Quedó lista para poder brindar un nuevo servicio a los vecinos, que hasta ese momento debían trasladarse hasta el límite de la localidad con la Ruta provincial 20. Pero… nada ha cambiado por más que la obra esté finalizada.

¿Por qué no se inaugura? Esto se lo preguntan todos los vecinos de Gilbert, que se quejan por no poder tomar los micros dentro de la terminal.

“La terminal hace varios meses que está terminada. Fue realizada con mucho sacrificio y con fondos 100% municipales. Quedó muy linda y estamos para inaugurarla, pero el problema que tenemos es que ningún ómnibus quiere ingresar a la localidad. Nosotros hemos tenido reuniones en Paraná con el director de Transporte provincial, Eduardo Mozetic, con intendentes de otras localidades como Herrera y Mantero que tienen el mismo problema que nosotros, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta favorable. La verdad es que antes ingresaban algunos servicios a nuestra ciudad pero hace un tiempo dejaron de hacerlo”, afirmó Alicia Sosa, intendenta de Gilbert, en declaraciones a ElDía.

Consultada sobre los motivos de por qué no ingresan, Sosa explicó que “supuestamente es por la quita de subsidios lo que los llevó a tomar la decisión de eliminar el ingreso a los pueblos. Ellos antes ingresaban a Gilbert y paraban en un comercio porque no teníamos terminal, pero ahora dejaron de hacerlo y hoy los vecinos bajan en la ruta con todo lo que eso significa. Nosotros hemos gestionado por todos los medios, pero no podemos lograr que entren a Gilbert. He hablado con los legisladores provinciales y nacionales y que quedaron en hacer gestiones, pero aun no tuvimos respuestas”.

“Yo sé que las empresas están con problemas porque han dejado de subsidiarlos, pero creo que con un poco de voluntad esto se podría solucionar. Las empresas decidieron no ingresar a los pueblos y quedamos nosotros en el medio. Yo pienso que hay un poco de irresponsabilidad por parte de las empresas: dejar a la gente en la ruta, con todo el peligro que significa, y tener una terminal nueva y no usarla es ilógico”, señaló.

“La terminal es una obra muy esperada por los vecinos de Gilbert, porque evitaría que tengan que ir con frio, calor o lluvias, y a veces a la madrugada, hasta la ruta a tomar un micro. Sobre todo con el peligro que significa cruzar la ruta. Tener una terminal y no poder usarla es una injusticia por eso creo que las empresas deberían rever esto y comprometerse un poquito más con la gente. Es una terminal de fácil acceso, no hay nada que impida, que interrumpa o que signifique un problema para que los ómnibus entren al pueblo. Desde la ruta a la terminal hay menos de 1500 metros, e incluso el Concejo Deliberante decidió que las empresas no paguen el canon de derecho de andén, así que desde nuestra parte esta toda la voluntad para que esto se solucione pensando en los vecinos. Estamos dispuestos a charlar y ver en que podemos ayudar para que esto se solucione, porque la obra está terminada y quiero que la comunidad sepa las razones por las cuales no se ha inaugurado”.

Antecedente fatal

Las desgracias que describe la intendenta Sosa sobre los peligros de ir hasta la Ruta provincial 20 a tomar un micro no son hipotéticas, sino que por el contrario, hay antecedentes bien concretos. en abril de 2011, un vecino de 52 años murió atropellado cuando regresaba de buscar una encomienda proveniente de Gualeguaychú. Debió irla a buscar al mismo punto en el cual hoy frenan todo los micros que no ingresan a la terminal de Gilbert.

Este fatal hecho demostró el peligro que significa que los ómnibus paren a la vera de la ruta. Hoy la localidad cuenta con una terminal que le brinda todos los servicios gratis a las empresas para que ingresen, pero estos, al menos por ahora, se niegan a hacerlo.