La esposa de Aníbal Lotocki confirmó que piensan en tomar una contundente decisión en medio de la polémica que hay alrededor del cirujano. Según explicó en las últimas horas, una de sus ideas es mudarse de la casa donde viven actualmente en Olivos.

“Al menos por un tiempo, para calmar un poco y poder tener otro tipo de vida junto a los chicos”, expresó María José Favarón en un video en vivo que hizo a través de Instagram. Además, dejó en claro que no piensan irse de la Argentina ya que tanto ella como su marido tienen a su familia en el país.

La decisión surge en medio de la polémica que hay alrededor de Aníbal Lotocki, tras la reciente muerte de Silvina Luna y las reiteradas denuncias en su contra. Por eso, muchas víctimas se acercaron a la lujosa propiedad que el cirujano tiene en Zona Norte para pedir justicia y pegar tanto carteles como fotos.

Sobre esto, Majo Favarón repudió la condena social y habló de su familia y la idea de mudarse. Por eso, se refirió a la hija mayor del médico, que tiene diez años de edad, y manifestó: “No es nada fácil, uno no puede ocultarle cosas, es difícil de manejarlo y uno no puede no explicar estas cuestiones”.

Un abogado pide la detención de la esposa de Aníbal Lotocki por una denuncia de asociación ilícita

El abogado Roberto Casorla pidió la detención de María José Favarón por considerarla parte de una asociación ilícita. “Ella es la organizadora”, aseguró el letrado al aire de Está pasando (TN).

“Hoy formalizamos una denuncia que de alguna manera se venía anticipando”, explicó. En ese sentido, detalló: “Si bien, respecto de Raphael Dufort, nosotros ampliamos la querella en el sentido de una asociación ilícita argumentando que Lotocki no actuaba solo. En este proceso que ha hecho tanto mal y ha terminado con la vida de tantas personas, no representa identificarlo solo a él. Entendemos que María José Favarón es la organizadora de esta asociación ilícita”.

Entre otras cuestiones, Casorla comentó que hay muchas personas enumeradas dentro de esta denuncia que “ya tiene juzgado y va a ser ratificada en los próximos días”. “Para que la gente lo pueda entender, vos cuando te encontrabas con Aníbal Lotocki, él te vendía un producto que en realidad era otra cosa completamente distinta”, agregó.

Sobre la metodología que utilizaba el acusado, comentó: “Él te informaba, por el deber que tienen todos los médicos, que se trataba de un producto autorizado, que no era así, que se trataba de un producto inocuo, que tampoco lo era, decía que era especializado en cirugía médica, también falso. Intentaremos demostrar que es una defraudación desde todo punto de vista”.

“El común denominador entre las más de 20 víctimas que estoy nucleando y las más de 50 que entrevisté es que a todas les decía que les iba a poner metacril, un producto que estaba autorizado. Él les garantizaba que era un cirujano plástico”, concluyó