En el mundo del espectáculo se manejan ciertos valores que no podrían aplicarse en la vida real. Hay enfrentamientos que no tienen sentido y solo se llevan adelante para obtener más fama. Ese principio sistémico se pudo ver en la última entrega de los Martín Fierro a la radio, que se llevaron adelante en Parque Norte. Y lo protagonizaron Susana Roccasalvo y Ángel de Brito, enemigos íntimos desde hace muchos años.

Tal es el encono que se tienen los dos conductores que ella le inició un juicio por calumnias e injurias, del que finalmente el conductor de LAM fue sobreseído. Susana tuvo que pagar las costas de los abogados y además soportar que él le dijera “mentirosa” desde su programa.

Desde entonces, la relación está peor. Cada vez que pueden, desde América se burlan de la conductora de El Nueve, quien mantiene un iracundo silencio. Era cuestión de tiempo para que se viesen las caras. Y claro, se desató un vendaval de reproches e insultos.

El escenario fue la ceremonia de los Martín Fierro y todo ocurrió cuando Ángel se acercó a la mesa adonde estaba sentada Roccasalvo. ¿Por qué se acercó De Brito? Porque la insólita organización de APTRA había sentado a Susana en la misma mesa que al conductor de LAM. Cuando se dio cuenta, ella se levantó y cambió de lugar. En la charla, el único que habló fue De Brito. Cuando terminó, ella le contestó la siguiente frase: “Lo nuestro sigue en otra instancia legal”.

Luego de decir esa frase, Roccasalvo vio que una vieja conocida estaba grabando la escena. Se trataba de Nancy Duré, ex panelista de su programa y con la que terminó peleada. Entonces le gritó: ¡Dejá de grabar, boluda!”. Y enseguida le preguntó: “¿Qué grabás, boluda?”. Entonces cuando Duré le dijo: “amíguense”, Roccasalvo le retrucó: “No, no, no. Si lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar en privado. Papelones no”. Por último, la conductora miró a De Brito y le dijo: “Dijiste que soy una porquería al aire. Estabas hablando de Ventura. Primero, ¿qué culpa tengo yo? Y segundo, no lo ganaste (en relación al juicio), fue desestimado por lo que se mandó la cagada el abogado. Ahora viene otra historia”.

Pero la cosa no terminó ahí. Desde Implacables, Roccasalvo destrozó a De Brito: “Ustedes saben que en su momento yo le inicié un juicio a Ángel de Brito por un adjetivo que usó en mi contra, mientras yo no formaba parte del tema, y hace uno o dos meses dijo que yo había perdido el juicio. El tema es que anoche (por el sábado), durante la entrega de los Martín Fierro, en un momento me quedé en una mesa que no era la mía y ya casi terminando la fiesta aparece Ángel de Brito y me dice: ‘Escuchame, boluda, te estaba buscando, tenemos que hablar, somos colegas, ¿cómo llegamos a un juicio?’”.

Y continuó: “Le digo: ‘mirá... vos tiraste el primer dardo’. Nunca me llamó, entonces le dije a un abogado que tome el caso. Y me dice: ‘¿pero por qué no nos tomamos un café?’. A lo que yo no tengo ningún problema. Pero ¿Qué pasó? Aparecieron tres periodistas detrás de mí que no voy a nombrar, grabando con sus celulares. A una de ellas creo que le dije: ‘estúpida’ y le pedí que dejara de hacerlo”.

También explicó sobre el cruce en la fiesta: “Toda la mesa se incomodó muchísimo, porque no era mi mesa, y que aparezca este personaje a hablarme los hizo poner mal. Se dieron cuenta que esto fue armado por Ángel con las tres periodistas y dos de ellas no trabajan con él. Armó toda esa escena para que lo graben y mañana (por el lunes) ser comidilla de su programa”.

En ese punto, agregó: “Quiero aclarar que hay 10 personas que escucharon lo que él dijo y que quedamos en tomar un café. Yo no sabía que eso se había armado, pero toda la mesa lo vio porque estaba atrás mío cuando pergeñó todo. No sé con qué intenciones mañana va a hacer su programa. Le aclaré lo mismo que les voy a decir a ustedes: él no ganó el juicio y yo no lo perdí. ¿Qué sucedió? Y esto no lo dije antes porque esperé el momento justo: cuando se hicieron todas las mediciones online, el juzgado le manda un email al Dr. Dragani para que presente el primer pedido de la audiencia oral y pública. Él estaba ocupado trabajando en el programa de Viviana Canosa y se le pasaron los 60 días y la Justicia desestimó el caso”, explicó sobre lo que sucedió hace unos meses. “En la Justicia decidieron que nadie gana ni nadie pierde. Así terminó el juicio”.

Desde su cuenta de Twitter, De Brito se burló de Roccasalvo una vez más. “¿Quién me dijo ‘te voy a tirar con el celular’? #MartinFierro. ¿Esto no lo contó la cara de roca?”, escribió. Y sumó en otro tuit: “MENTIROSA. Le dije otra cosa”. Por último, lanzó: “Como verán fui a hablar con Guido. No veo a nadie incómodo en la mesa, todos en la suya, cara de roca”. Y finalizó: “¿Su notero es el que filma con otro colega?”.