La tierna campaña que transforma camisetas de fútbol en batas para chicos enfermos

La revista española "Panenka" fue la creadora del movimiento que busca impulsar acciones solidarias en los hospitales Con la idea de sumar un aliciente en la recuperación de niños que están en hospitales, la revista española Panenka impulsó la conversión de las clásicas batas de color verde que se usan en la internación por camisetas de fútbol reconvertidas, con la intención que mejore su estado de ánimo para afrontar la situación que están padeciendo. "Las batas más fuertes", así se denomina el movimiento que impulsa una acción solidaria que en un inicio nació con la intención de abarcar toda España, pero que al poco tiempo de hacerse público recibió un fuerte apoyo desde todas partes del mundo."Nos ha sorprendido la acogida que ha tenido la idea fuera de nuestro país: desde México, Chile, Argentina, Estados Unidos, Senegal, Italia, Portugal o Francia también nos ha llegado el interés por sumarse al proyecto", relataron desde la publicación española que se edita mensualmente.¿Cómo surgió la idea de combinar batas con remeras de fútbol tales como la número 10 de Lionel Messi en el Barcelona, o la 4 de Sergio Ramos en el Real Madrid? "La idea original llegó a nuestros oídos gracias a la propuesta de tres creativos, Diego Lauton, Irene Labat y Fede Botella, fundadores del colectivo We are Xuxa. Desde el primer momento entendimos que en Panenka estábamos obligados a contribuir a hacer realidad una iniciativa así. Nos pusimos en marcha", contaron desde Panenka, revista que fundada en 2011 y que tiene sede en la ciudad de Barcelona.En la fase inicial de la campaña, las batas se confeccionaron en un taller de Madrid y fueron llevadas a los niños del Hospital de San Rafael, centro de salud donde se grabó el video fundacional del movimiento que fue tendencia en las redes sociales con el hashtag #LasBatasMásFuertes. Todavía en la búsqueda de los lugares donde se enviarán las batas transformadas en camisetas de los jugadores más seguidos por los jóvenes amantes del fútbol, la revista anunció que por este motivo no pueden recibir donaciones."Lo que buscamos es que el máximo número de hospitales y centros de salud posibles se hagan eco de la iniciativa y se decidan a sumarse a ella, escribiéndonos un correo a lasbatasmasfuertes@panenka.org", explicaron en la presentación que hicieron en la edición de mayo. Y anticiparon los pasos a seguir para que la campaña pueda tener el alcance necesario y que llegue a todos los destinos posibles para alegrar la estadía de los chicos amantes de la pelota en los hospitales. "A mediados de junio, cuando hayamos recogido todas las peticiones de los distintos hospitales y centros de salud, será momento de recopilar camisetas para donárselas a todos ellos", indicaron.Y agregaron: "esto no ha hecho más que empezar y, ojalá, podamos ayudar al mayor número de niños y niñas posible, con este modesto granito de arena. ¡Gracias a todos!", concluyó la publicación.