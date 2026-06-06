El equipo de recolección de residuos del Gobierno de Gualeguaychú visitó esta semana la Escuela N° 94 "Francisco Ramírez" del Barrio Pereda, en Suburbio Sur, donde la fascinación de los alumnos de 5 años por el camión recolector se transformó en una experiencia educativa sobre higiene urbana, reciclaje y valoración del trabajo comunitario.

El chofer habitual del recorrido, Martín Cámara, y los recolectores Pablo Gómez y Laureano Silva, los mismos que pasan cada mañana frente al establecimiento, se presentaron en el aula con sus uniformes y los elementos de seguridad e higiene propios de la tarea.

La fascinación por el camión recolector

Durante el encuentro, los trabajadores respondieron todas las preguntas de los niños, quienes participaron gustosos de la charla y confiaron su emoción por conocerlos, dado que, desde el comienzo del año lectivo creció su fascinación por los recolectores de la Dirección de Higiene Urbana.

"En el nivel inicial siempre trabajamos a partir de los intereses de los niños, y desde que empezó el año, ellos están súper interesados con el camión recolector que pasa por acá. Si estamos adentro jugando, enseguida van a la ventana para verlo pasar; si estamos en el patio, dejan lo que están haciendo para ir a verlo", explicó la docente encargada del curso.

Fue esa atracción espontánea y cotidiana la que llevó a la maestra a contactar a la Dirección de Higiene Urbana para organizar el encuentro: quería que sus alumnos pudieran hacer en persona las preguntas que guardaban desde hacía meses.

"Preguntaron sobre el camión, sobre el trabajo fundamental que hacen para la comunidad, una tarea que muchas veces pasa un poco desapercibida o que no se valora como se debe. Quería que pudieran conocer de cerca quiénes son las personas que ayudan a mantener limpia nuestra ciudad", remarcó.

Lo primero que los niños quisieron saber, antes que cualquier otra cuestión, fue el nombre de cada uno de los trabajadores, un detalle que la docente destacó como síntoma de la relación de cariño que el grupo había construido sin siquiera haberlos conocido personalmente.

La visita tuvo lugar en el aula y en el patio del establecimiento, donde los trabajadores mostraron sus equipos y respondieron cada consulta de los chicos, incluidas las preguntas sobre el uso de guantes para manipular vidrios y otros materiales cortantes.

De la admiración al aprendizaje

"Con el tema de la separación de residuos, todos descubrieron que en sus casas no se hace, y entonces surgió de ahí la importancia de separar, de cuidar y de reciclar. El verlos pasar casi todos los días hizo que hayan generado con los recolectores una relación de cariño cotidiano", afirmó la docente.

Por su parte, la Dirección de Higiene Urbana llevó como obsequio una canasta con sándwiches, bebidas, juguetes y material didáctico, como libros para colorear y cuadernillos con actividades, centrado en la clasificación de residuos y el reciclaje. Los chicos, por su parte, entregaron a los trabajadores una lámina colectiva con la leyenda "Gracias por mantener la ciudad limpia" y con dibujos realizados en clase, que los recolectores y el chofer del camión se llevaron como recuerdo.

"El objetivo mayor es enseñarles sobre el respeto y la gratitud, pero también sobre la responsabilidad”, sostuvo Tonetti. “Fueron tanto las ganas que tenían los niños de conocerlos que lo primero que les preguntaron fue cuáles eran sus nombres. Los chicos quedaron muy emocionados, y por lo que vi, los trabajadores de Higiene Urbana también", subrayó.

“Fue una linda experiencia y un reconocimiento que quizás no es habitual. Los muchachos pudieron explicar a todo un curso que los escuchó con atención sobre la importancia de mantener limpia la ciudad, la labor que cumplen y cómo actividades como la separación de residuos y el reciclaje pueden marcar la diferencia”, amplió el director de Higiene Urbana Martín Sánchez, quien presenció la actividad junto a Javier Benítez, encargado del servicio de recolección.

Además, la experiencia contó con el respaldo institucional para este tipo de iniciativas pedagógicas, con la presencia de la directora del establecimiento, Nerina Nazer.

La Escuela N° 94 "Francisco Ramírez", con modalidad de jornada completa para los niveles inicial y primario, es una de las instituciones educativas del Suburbio Sur que comparte su entorno urbano cotidiano con los circuitos de recolección del servicio municipal.