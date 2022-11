La Tora se encuentra en el ojo de la tormenta de Gran Hermano. Con “Los Monitos” cada vez más desmantelados luego de la salida de Juan, Lucila no para de ganarse enemigos dentro de la casa. Y en el día de hoy hizo una maldad que quedó registrada en las cámaras.

En la brevedad tendrá lugar la prueba del líder de Gran Hermano, y La Tora está haciendo todo lo posible para poder ganar la prueba y que ella salga beneficiada. Y su último acto de maldad fue poner cera en las zapatillas de algunos de los hombres de la casa.

Puede interesarte

Los comentarios en las redes no tardaron en llegar. “Se ha desdibujado tanto la personalidad de la Tora. Siento que todo el tiempo quiere imitar a cierta persona que ya no está en la casa. Que alguien le diga que no da”, comentó una persona haciendo referencia a Juan, último eliminado de Gran Hermano. Otros pidieron que se la sancione o incluso que se la expulse: “Sanción por favor, es peligroso para cone!”, “¿Esto no es motivo de expulsión?”.

Al parecer la #Torá le puso algo en las zapatillas de #conejo, quien tiene que competir con Nacho para ver quien gana la prueba del líder. Nacho presente. Que opinan? #GranHermano #GH22 #gh pic.twitter.com/XZUdVdPANI — GRAN CUÑADO 👁️ (@BIGBRO202) November 15, 2022

Cabe destacar que en el programa de ayer, Santiago Del Moro realizó dos anuncios. El primero tiene que ver con la nominación espontánea, que nuevamente fue realizada aunque no se reveló quién la hizo.

El otro fue en relación a la prueba del líder, ya que esta semana no habrá uno sino dos líderes. “Van a haber dos líderes. Ambos se van a tener que poner de acuerdo para salvar a uno”, anunció el conductor del programa. Los dos ganadores de la prueba tendrán inmunidad y no podrán ser votados ni tampoco ir a placa.

Puede interesarte

Aún se desconoce cuál será la prueba de esta semana; sin embargo, algunos especulan que tendrá que ver con el Mundial Qatar 2022 y dejarán a los ganadores ver algún partido, posiblemente el de Argentina.