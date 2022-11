Lucila de “Gran Hermano 2022” fue, sin dudas, una de las participantes más polémicas del reality de Telefé. La ex “hermanita” mantuvo un gran enfrentamiento con Alfa y manipuló los dichos de Agustín a su favor, algo que le valió ser la elegida por el público para abandonar la casa. Sin embargo, tras su salida, la joven sorprendió a los televidentes con una dura revelación: de chica fue abusada.

La ex competidora de 28 años visitó “PH (Podemos hablar)”, programa conducido por Andy Kusnetzoff, y mantuvo un profundo ida y vuelta con la periodista Nancy Pazos, quien era una de las invitadas junto al periodista Marcelo Polino y las actrices Mariana Genesio Peña y Sabrina Carballo.

“Fui abusada a los 9 años y lo conté después de mucho tiempo”, confesó “La Tora”. Allí, la ex pareja de Diego Santilli quiso saber: “¿Por quién?”. Frente a esto, Lucila explicó: “Eso no lo quiero contar, pero porque ya lo hablé el tema y lo estoy tratando”.

“Ser abusada fue lo que me empoderó, lo que me hizo hablar. Decirlo sana un montón. De diez amigas mías, de repente, cuatro no habían contado que habían sido abusadas”, destacó la ex competidora de “Gran Hermano”.

Y agregó: “Después de 15 años lo conté. Las primeras veces me quebraba hasta que después ya era un tema asumido. Para mi familia fue una bomba, pero también entendieron muchas cosas”. A su vez, la ex concursante señaló que la persona que abusó de ella “ya no vive”.

“Me hacía bolsa a mí misma en sexo, drogas, alcohol, chicos hasta que conocí la Fe, porque siempre digo que Dios me salvó la vida, lo conocí y salí de todo eso. Ahora elijo con quién estar, con quién compartir, a quién conocer. Mucho tiempo me hice mucho mal como autocastigo”, explicó Lucila.

“La Tora” fue una de las “hermanitas” más picantes del reality conducido por Santiago del Moro. La joven buscó aplicar estrategia con el fin de llegar a la final de la competencia. Para ello, durante sus últimas semanas, se unió a Juan Reverdito y Nacho Castañares Puente, quienes formaron parte del grupo de “Los Monitos” junto a Tomás Holder y Martina Stewart Usher. Esta movida no fue algo favorable para la ex concursante, quien finalmente fue eliminada del reality más exitoso de la televisión argentina.

En este sentido, Andy Kusnetzoff quiso saber: "¿Cómo te diste cuenta de que el programa era un éxito?". Frente a esto, Lucila explicó: "Teníamos fiesta los viernes, nos auspiciaban marcas muy buenas. Primeras empresas argentinas, multinacionales. En eso ya me di cuenta".

Y agregó: "Después, en la primera nominación fueron dos cortes y ya en la tercera nominación eran cuatro cortes". El análisis sorprendió al presentador del programa y al resto de los invitados. En este sentido, Nancy Pazos la cuestionó: "No puedo creer que hayas tenido tanta percepción para eso y no hayas tenido percepción para el juego. Para lo que diga el resto del universo sobre vos".