El breve pero intenso temporal registrado en las primeras horas de esta tarde dejó por saldo una cantidad importante de postes y árboles tendidos por el suelo, que en algunos casos llegaron a dañar vehículos estacionados en la vereda.



Desde Defensa Civil indicaron a Ahora ElDía que en estos momentos se encuentran trabajando en varios eventos relacionados con la llegada de fuertes vientos Gualeguaychú y alrededores: “varias caídas de árboles y ramas, varias caídas de postes telefónicos y de un par de columnas de alumbrado público”, detallaron.



Asimismo, señalaron que se encuentran coordinando tareas con las distintas cuadrillas de la Dirección de Espacios Verdes, que se dedican a tareas de poda, así como también con personal de Obras Públicas, para el retiro de los árboles caídos. Lo mismo con la Cooperativa Eléctrica y Telecom, debido a la caída de postes telefónicos y del suministro eléctrico.



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