Durante del temporal que se desató el viernes pasado, que afectó especialmente a la vecina localidad de Pueblo Belgrano, una familia de cuatro personas quedaron en la calle luego de que el viento les levantara el techo y destruyera las paredes de su casa.

La familia está compuesta por Lautaro y Antonella, y sus dos hijos de 3 y 7 años, y vivían en una vivienda sobre calle Santiago Auer, en Viejo Pueblo Belgrano. Debido a esta calamidad, están en la casa de un familiar, pero saben que no pueden estar allí por siempre y solicitan la ayuda del Municipio y la comunidad para poder reconstruir su hogar.

“Estábamos dentro de la casa cuando se desató la tormenta. Cuando comenzó a caer piedras me di cuenta que parte de la estructura se movía por el viento. Nos metimos con mi pareja y los dos nenes en el baño, que tiene un techo más bajito, cuando se comenzó a volar la parte superior de la casa”, relató Antonella a Ahora ElDía.

“Se cayeron casi todos los tirantes del techo y quedaron partidos. Parte del techo se voló y otra quedó como hundida. Además, las paredes también se dañaron”, relató y agregó: “Al otro día fuimos a buscar la ventana que está en el frente y la puerta para poder rescatar algo”.

“Desde la Municipalidad de Pueblo Belgrano me dijeron que me iban a ayudar con algunos materiales para reconstruir algo, pero no sabemos cuándo lo harán ni qué nos van a dar. Algunas personas nos ayudaron con materiales o dinero para comprar materiales, pero necesitamos juntar todo lo antes posible porque ahora estamos en lo de cuñada, pero es una casita chiquita”.

“Fue una desgracia, la verdad, porque perdimos todo y perder nuestra casa. Lo más importante es que nosotros salimos sanos y nuestros hijos también”, reflexionó.

Recordemos que la tormenta del viernes pasado ocasionó varios daños en la vecina localidad: volaron árboles, cayeron postes de energía eléctrica que dejaron sin luz a amplios sectores y volvió a quedar destruido el arbolito de navidad que está en el ingreso.

Para colaborar con Antonella y su familia, comunicarse al 3446-224980