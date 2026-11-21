En julio pasado, el riesgo país de la Argentina llegó a los 402 puntos básicos y tocó su nivel más bajo en ocho años. El alentó expectativas sobre una posible vuelta al crédito externo. Sin embargo, ese respiro duró poco: el indicador cerró julio alrededor de los 430 puntos y, a partir de agosto, inició una escalada que ganó fuerza a medida que retrocedían los precios de los bonos soberanos, hasta llegar a 1.070 unidades este viernes.

Con el correr de los meses, la presión sobre la deuda argentina se hizo más visible. El índice terminó agosto en 512 y septiembre en 607 puntos. En octubre aceleró su avance hasta cerrar en 787 unidades, luego de atravesar franjas por encima de los 700 y los 830 puntos en medio de movimientos electorales en Estados Unidos y Brasil y de un clima global más adverso para los activos emergentes.

Este mes la suba se hizo aún más vertiginosa. El 6 de noviembre el indicador trepó a 939 puntos, retrocedió luego hacia la zona de 830 a 850 unidades, el jueves 19 pegó un salto de casi 10%, a 931 puntos, y ayer volvió a ubicarse por encima de los 1.000 puntos -con picos superiores a 1.070-, marca que no registraba desde octubre de 2025.

Christian Buteler, analista financiero, ubica la razón de la suba en la economía doméstica: “El fundamento principal siempre termina en la economía local. Ya viene mostrando problemas y por eso es que el riesgo país comenzó a subir desde los 400 puntos de julio”, comentó.

Por su parte, Rocío Bisang, economista de GMA Capital, agregó que “en la medida en que la recuperación no llegue a los hogares, va a ser difícil despejar las dudas sobre la continuidad del oficialismo y por lo tanto del programa económico”, opinó.

“Entre más crezcan esas dudas, mayor puede ser la demanda de cobertura, sumando presión sobre las necesidades que ya hay de divisas. Creo que ahí hay una suerte de círculo vicioso que ayuda a explicar buena parte de la suba del riesgo país que estamos viendo”, alertó.

Las consecuencias del riesgo país alto

Un riesgo país superior a 1.000 puntos implica un sobrecosto de unos 10 puntos porcentuales sobre la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que encarece o bloquea el crédito externo para el Estado, las provincias y las empresas.

Gabriel Caamaño, economista de Outlier, habló de un “círculo vicioso”: si se usan reservas para pagar, quedan menos para sostener el dólar, el Central debe seguir comprando y la actividad sigue pesada. También trascendió que el BCRA debió reforzar con efectivo la garantía de un REPO por USD 6.000 millones negociado en julio, porque los bonos que lo respaldan perdieron valor.