La Abue Lita cumplió 92 años y su nieta le encargó la replica de su cocina, y quién más podría haberlo hecho, que Daniela Cabrera, una talentosa pastelera de la ciudad que se especializa en decoraciones.



En su Instagram (danielaa.cabrebra.30) compartió: "Mirá que he hecho tortas en tantos años decorando, pero pocas, me atrevería a decir que casi ninguna, me causaron tanta nostalgia como esta. La Abue Lita cumple 92 años y su nieta me encargó la replica de su cocina.





No sé si habrá quedado igual, seguro algún detalle distinto tiene. Amé hacer esta torta y cada uno de sus detalles, ame darle color y textura, ame los recuerdos y olores que trajo a mi mente.



Creo que todos tenemos algún recuerdo en donde, una cocina así, aparece. Ya sea que hubiera sido nuestra, de un abuela o en la saca de alguien más. Las cocinas económicas son el común denominador en cada argentino. Fue un placer inmenso, poder hacer esta torta!!!", compartió.

