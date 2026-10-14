El trágico siniestro vial ocurrido el martes en la Ruta 39 -donde un camión chocó un caballo suelto, producto de ello se cruzó de carril y embistió a una camioneta matando a tres personas– reabrió el debate sobre los animales que deambulan por caminos sin ningún tipo de control. La Justicia, a la par de las pericias del choque, investiga quién es el dueño del equipo que ocasionó el fatal desenlace.

“Es un problema la fauna autóctona, con animales de la zona como ciervos, zorros o carpinchos. Cruzan por la ruta y ocasionan un daño grave, con impactos fuertes y serias consecuencias. Es una problemática que venimos trabajando, desde la prevención. Se busca resguardar la integridad del animal y de los automovilistas”

El funcionario apuntó que, cuando se localiza al propietario del animal, se lo notifica y se le ejecuta una multa: “Se trata de notificarlo, junto a la Brigada Abigeato. Se hace un expediente y se labra una infracción. Algunos no tienen marca y eso dificulta dar con el propietario, es decir, llegar al responsable”.

Sobre los casos puntuales donde un animal ocasiona un siniestro, se ejecuta un trabajo conjunto entre Seguridad Vial, la Comisaría de la jurisdicción y la Justicia, para comenzar una investigación que identifique a los propietarios.