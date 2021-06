candela vetrano.JPG

Con la presencia de Marley en el rol de invitado en la cocina y con Gastón Dalmau en el balcón ya que estaba clasificado a la siguiente ronda, el jurado dio a conocer la primera consigna de la noche para Vetrano, Georgina Barbarossa y Sol Pérez: las participantes tendrían ocho minutos para decorar un bizcochuelo como si fuera una torta profesional. La que mejor lo hizo, ganaría un beneficio.

Tras la prueba, Georgina fue elegida como la ganadora. Y enseguida se vino el segundo desafío. Luego de hacer una broma con Marley y hacerle creer a las participantes que deberían emular un plato del padre de Mirko, finalmente, Martitegui les anunció que debería copiar una torta de Betular.

El complicado paso a paso tenía como finalidad preparar una tarta de chocolate, toffee y maní. Deberían tenerla lista en 60 minutos y la ganadora de la prueba anterior tenía la chance de decidir en qué isla se ubicaría cada participante, aunque Barbarossa prefirió que todas queden en el mismo lugar.

Durante el proceso, el paso a paso de Betular y las constantes preguntas de Sol, cada uno hizo lo que pudo. Hasta que llegó el momento de la devolución. Después de salvar a Georgina, la semi se decidió entre Cande y Sol. Donato fue el encargado de decir: “La cocinera que esta noche deja para siempre las cocinas de Masterchef Celebrity es Candela”.

Tras el anuncio, el chef italiano le dijo: “Hay un montón de gente que te quiere, te ama. Sos una persona muy simple y sofisticada al mismo tiempo. Siempre con buen humor, aportando, cocinando con alegría, con maravilla, con terror a veces. Y demostrando todas tus emociones sin guardarte ninguna. Te recordaré para siempre por esa linda imagen que vos tenés y que inspirás a mucha gente”.

Por su parte, un emocionado Martitegui, le dedicó las siguientes palabras a Vetrano: “Ninguna tristeza, tu paso por acá fue alegría pura. Sos tan sensible, tan inteligente, tan talentosa, tan chiquita. Sé que tenés una carrera por delante espectacular, al verte me doy cuenta que podés hacer lo que quieras con tu vida, cocinar también. Te vamos a extrañar”.

Por último, conmovido, Betular le dijo a Candela: “Me vas a hacer llorar... Esto es un juego, pero te tengo tanto cariño, Cande, que no sé ni cómo decírtelo. Desde que pasaste esa puerta la primera semana, sabía que ibas a llegar lejos, y acá estás. Me brindaste una alegría que me hacía olvidar todo lo que pasaba afuera. Espero que hayamos y estemos en un gran recuerdo en vos, de este paso por acá, porque fue fabuloso”.

Embed ¡La vamos a extrañar! @Candevetranok fue una GRAN participante y una HERMOSA compañera Con su energía y buena onda le regaló a #MasterChefArgentina momentos inolvidables, revivilos acá pic.twitter.com/nIKYZSJfrZ — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) June 21, 2021

Por su parte, la querida actriz, entre lágrimas propias y de sus compañeros, en especial de Dalmau, se despidió: “Quiero agradecer a cada uno de ustedes, al jurado, por su generosidad, por su amor, por su cariño. Me llevo todo el aprendizaje de lo que fue Masterchef, a nivel culinario y a nivel personal. Crecí, aprendí, estoy tan agradecida con todo el equipo, que son lo más. Y le quiero agradecer a mis compañeros que hicieron de este camino un camino mucho más copado y amable”. Sin dudas, el público y los participantes de MasterChef la van a extrañar.