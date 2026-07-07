Una delegación importante de los bloques de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza viajará a San Miguel de Tucumán para estar presente en el acto por el 9 de julio que encabezará el presidente Javier Milei.

La foto en Tucumán, que también incluirá a todo el Gabinete, busca expresar el relanzamiento de la gestión en esta nueva etapa que ya no tiene a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, quien protagonizó un escándalo político que tuvo en vilo y hundió la imagen del Gobierno durante meses.

De la Cámara baja están confirmados el presidente del cuerpo, Martín Menem, el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, y los diputados Mariano Campero, Eliana Bruno, María Gabriela Flores, Bárbara Andreussi y Adrián Brizuela.

Del Senado irán la titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, y el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.

También asistirían los salteños María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, y el formoseño Francisco Paoltroni.

El evento por los 210 años de la Independencia argentina será organizado por la gobernación tucumana, a cargo de Osvaldo Jaldo, y comenzará en la víspera con una "vigilia patria en la Casa Histórica" de la capital provincial.

De hecho, las actividades festivas comenzarán en la noche del 8 de julio cerca de las 20 horas con shows artísticos y propuestas culturales en las inmediaciones de la Casa de Tucumán.

Fuente: NA