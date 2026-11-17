Una estimación alternativa de pobreza de la Universidad Católica Argentina (UCA) ubicó el indicador en el 42,4% para el segundo trimestre de 2026. El trabajo plantea que la forma de registrar los ingresos familiares y la composición de la canasta básica influyen en el resultado y en las comparaciones con años anteriores.

El análisis corresponde al Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) y fue desarrollado por los investigadores Agustín Salvia y Alejo Giannecchini. Propone revisar los criterios con los que se calcula cuántas personas tienen ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Uno de los ejes es la Canasta Básica Total (CBT), que se utiliza para establecer la línea de pobreza. El estudio analiza el efecto de actualizar la estructura de consumo y el peso que tienen distintos gastos de los hogares.

Entre los componentes señalados están los servicios y las tarifas. Su participación en el presupuesto familiar puede modificar el costo de la canasta y, por lo tanto, la cantidad de personas cuyos ingresos quedan por debajo de ese umbral.

El otro punto es la captación de los ingresos mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Una mejora en el registro de recursos que antes no se declaraban o no se relevaban de la misma manera puede afectar la comparación entre períodos, sin que toda la diferencia responda a una mejora económica de los hogares.

El material difundido contrapone el 42,4% de la estimación alternativa con el 32,3% oficial correspondiente al primer semestre de 2026.

El trabajo abre una discusión sobre cómo medir la pobreza y cómo interpretar su evolución.