La UCR cruzó a Piaggio por la compra de Parque del Sol

"Con tremenda suma de dinero se podría contribuir con medidas que ayuden, aunque más no sea, a enfrentar una de las peores etapas de la pandemia, como por ejemplo la compra de insumos para hacer las pruebas de PCR a probables casos positivos de Covid-19, cooperar en la compra de artículos de limpieza para las escuelas (ya que los que manda el gobernador son insuficientes), auxiliar con el pago del servicio de internet de los establecimientos educativos públicos de la ciudad, entre otros", argumentaron.

"En las difíciles circunstancias que vivimos se debe privilegiar la cuestión sanitaria y la coyuntura socioeconómica, y no este tipo de delirios principescos. Observamos con pavor que el debate entre salud y economía ha sido superado por otro valor: El despilfarro", fustigaron.

“Mientras el gobierno se entretiene con estos disparates, todos pudimos ver la contracara de los gastos irracionales que realiza el Intendente Piaggio, cuando una vecina jubilada con sus 75 años, tomo balde en mano, y se dispuso a reparar con sus propias manos uno de los miles de cráteres que tienen las calles de nuestra ciudad. No te arreglan un pozo y quieren comprar una playa”, añadieron desde la UCR.

"Es más, el gobierno, plagado de un centenar de funcionarios políticos, no se dedica siquiera a la puesta en valor de importantes espacios públicos como el ex Frigorífico o Plaza de Aguas, lugares que vemos degradar, contaminar e incluso ser objeto de rapiña todos los días. Por eso no se explica este empeño con meternos en una deuda en dólares para comprar otro terreno más, encima inundable", plantearon.

"El gobierno de Piaggio y sus concejales tienen que recapacitar, actuar con empatía, y dar marcha atrás con la compra de este predio, conocido hoy como Parque del Sol. La UCR de Gualeguaychú no tiene otra voz que la que el pueblo le dio, pero tengan la seguridad los vecinos que se levantará en el recinto para denunciar la bochornosa decisión que el Gobierno Municipal quiere llevar a cabo", concluyeron.