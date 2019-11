La UCR cuestionó el proceso electoral en Bolivia, pero habló de "golpe de Estado"

"Cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla. No a las trampas! No a las injerencias externas! No al Golpe de Estado! Si al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica", afirmó a través de un comunicado el Comité Nacional de la UCR que encabeza el mendocino Alfredo Cornejo. Pergeñado en la noche del domingo, el comunicado firmado por Cornejo y el tucumano José Cano es a la vez muy crítico del proceso electoral boliviano, cuestionado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

"No es justo someter a las sociedades al agobio, por una vocación de perpetuidad ilegal. Las autoridades electas en cada comicio deben gozar de la legitimidad que da la limpieza en dichos procesos", agrega el comunicado radical, que también indica: "Las tensiones deben resolverse en su marco legal sin injerencias ajenas al poder civil".