La Mesa del Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) resolvió suspender la realización del Congreso partidario que había sido convocado para este sábado en Villaguay. La decisión se adoptó tras un pedido formulado por las autoridades del Comité. Se iba a debatir el acortamiento de los actuales mandatos partidarios para adelantar las internas.

La suspensión se formalizó a través de la Resolución Nº 3/2026, donde se indica que la medida fue tomada luego de una nota presentada por la presidenta del Comité Provincial, Alicia Oviedo, y por el secretario, Marcelo Monfort, quienes solicitaron analizar la conveniencia de postergar el encuentro.

La decisión resulta llamativa debido a que quienes ahora promovieron la suspensión del Congreso son los mismos dirigentes que semanas atrás habían impulsado su convocatoria. El pedido original había sido formulado por el vicepresidente partidario, Rubén Dal Molín -en ejercicio de la Presidencia porque Alicia Oviedo se encontraba en el exterior- y por el secretario Marcelo Monfort, quienes ahora avalaron su postergación.

Entre los argumentos expuestos se señaló “la inexistencia de temas de urgente resolución que requieran el tratamiento inmediato del máximo órgano deliberativo del partido”. Además, se indicó que numerosos dirigentes, congresales y autoridades partidarias de distintos puntos de la provincia manifestaron dificultades para trasladarse y participar de la reunión.

La Mesa del Congreso consideró que corresponde garantizar la más amplia participación de los representantes radicales de toda la provincia, procurando que las decisiones que eventualmente adopte el cuerpo cuenten “con la debida representación territorial y política”.

Por ese motivo, resolvió suspender la convocatoria prevista para este sábado y encomendar a la propia Mesa la definición de una nueva fecha para la realización del Congreso.

Cabe recordar que el encuentro había sido convocado para llevarse a cabo en Villaguay con el fin de evaluar un pedido para acortar los mandatos de las actuales autoridades partidarias.



Fuente: APFDigital