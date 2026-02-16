Luego de un sábado repleto y un domingo con buena concurrencia pese al mal tiempo, el Carnaval despide este fin de largo este lunes por la noche, a partir de las 21:30 hs.

Papelitos será la encargada de abrir la pasarela, luego le seguirán, Ará Yeví, Marí Marí y el cierre de O’Bahía.

La entrada general, este lunes, para no residentes, tiene un valor de $40.000; en tanto, los residentes del departamento Gualeguaychú disfrutan de un descuento especial y podrán adquirir su entrada a $ 20.000.

Además, este lunes, podrán acceder a cualquier ubicación de los VIP con un descuento de 15 mil pesos por ubicación comprando el espacio para cuatro personas.

La boletería permanecerá abierta desde las 9 hs hasta el final del espectáculo.

Por otra parte, el próximo viernes 20 de febrero, el Corsódromo será escenario de la Fiesta de la Elección de la Reina, el evento que coronará a la soberana del carnaval, edición 2026. Las entradas y ubicaciones estarán disponibles a la venta durante esta semana.

Luego, restarán las últimas dos noches del Carnaval del País, los sábados 21 y 28 de febrero.