La Unión Europea prohibirá las redes sociales a los menores de 13 años y solo permitirá un acceso limitado y supervisado hasta los 15 años, según los planes presentados el miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La reacción global contra las redes sociales ha ejercido una gran presión sobre los responsables políticos, y cada vez hay más pruebas que demuestran los efectos negativos en la salud física y mental de los niños.

«Es hora de que Europa actúe», declaró von der Leyen durante su discurso anual ante el Parlamento Europeo. «Somos nosotros quienes decidimos nuestras reglas, no las grandes tecnológicas», advirtió.

El año pasado, Australia se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, lo que provocó medidas similares en otros lugares, pero el presidente de la Comisión Europea dijo que el bloque de 27 países adoptaría un enfoque más “gradual”.

«No se permiten redes sociales a menores de 13 años. No se permiten cuentas personales a menores de 15 años», dijo. «Esto significa que, entre los 13 y los 15 años, solo se permiten minicuentas, creadas y supervisadas por padres o tutores, con funciones limitadas y un tiempo de uso restringido a una hora al día».

“Y entre los 15 y los 18 años, el diseño seguro será una obligación para las plataformas.”

Antes de exponer el enfoque de la UE, von der Leyen rindió homenaje a Olea, una niña belga de 14 años que se suicidó hace un mes tras sufrir acoso escolar, y cuya madre, según citó, dijo: “Estoy convencida de que sin estas redes omnipresentes, mi hija seguiría aquí”.

Von der Leyen no hizo referencia a los juegos en línea ni a los chatbots de IA, que según el borrador de la legislación al que tuvo acceso la AFP, también se verían afectados por las restricciones.

La presidenta de la comisión y jefa de tecnología, Henna Virkkunen, presentará formalmente el proyecto de ley “KIDS Act”, que incluye límites de edad escalonados, en Estrasburgo, Francia, el jueves.

Las asociaciones de defensa de los derechos de la infancia y de los padres acogieron con satisfacción las medidas para hacer que las plataformas en línea sean más seguras.

“El diablo está, por supuesto, en los detalles. La propuesta de mañana debe ser coherente, integral, a prueba de futuro y sólidamente ejecutable”, dijo Leanda Barrington-Leach, del grupo de defensa 5Rights Foundation.

“Por fin Europa está enviando una señal clara: es hora de actuar contra el diseño perjudicial de las plataformas para proteger a nuestros hijos de los algoritmos y funciones tóxicas”, dijo Arnaud Ducoin, miembro de un grupo de familias francesas que han presentado una denuncia contra TikTok por las autolesiones y los suicidios de adolescentes.