Fabián Miró

La seccional Uocra Gualeguaychú abarca el departamento, Gualeguay e Islas del Ibicuy. Esteban Barrios, de la Uocra local, señaló que la “actividad se está reactivando luego de dos duros años de pandemia, y si bien no al nivel de lo que fue en el período 2010-2015, con obras en barrios, rutas, el llamado a licitación de la circunvalación; también futuros trabajos en la ruta 136, un barrio de 30 viviendas en Calle Maestra Piaggio, el barrio 210 viviendas y varios proyectos más como la laguna sanitaria, La Unidad Penal 9 (Granja El Potrero) con 5 nuevos pabellones a lo que debe sumarse la planta de efluentes de la mencionada unidad, obras que requieren de gente ligada a la construcción en sus diferentes rubros”.

El gremialista detalló que las obras mencionadas son públicas, pero también están las privadas con la presencia de muchas cooperativas ligadas a la construcción y empresas que llevan adelante proyectos privados, que si bien no son muchas ayudan. Todo lo mencionado en el departamento Gualeguaychú y en Gualeguay, después en el departamento Islas se está trabajando en obras que tienen que ver con la defensa por inundaciones en Villa Paranacito, escuelas en Holt, además de barrios en la mencionada localidad, Paranacito y Ceibas, todas localidades de Islas del Ibicuy”.

El dirigente señaló: “le pedimos a todas las empresas que realizan trabajos en el departamento Islas que tomen a gente del lugar; que sean locales el grueso del personal y de esa manera incentivar el trabajo en los vecinos de la zona; salvo casos específicos de personal calificado para diferentes tareas que en el caso de no haber en los lugares mencionados que lleguen de otros puntos”.

Dijo que todo lo que abarca la seccional Gualeguaychú “ tiene unos 900 trabajadores en blanco aproximadamente en lo que refiere a mano de obra directa, porque también tenemos la mano indirecta tales como fleteros, casas de materiales de construcción, carpinteros y un amplio rubro, siendo la construcción uno de los artífices de la economía. Se mueve la construcción, se mueve el país” afirmó y detalló que “si se para la construcción se frena la Argentina, ya que abarca muchas cosas, no solo levantar un edificio, una escuela, también rutas, puentes, tendido de red eléctrica, defensas costeras, casas particulares, barrios privados, arreglos, mejoras, tendido de cloacas, red sanitaria”.

Las empresas privadas y los constructores que están inscriptos en el Instituto de Estadísticas y Registro de la Construcción tienen a sus trabajadores “afiliados al gremio de la construcción”.

Indicó que en la zona trabajan “empresas y constructores de la ciudad, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Paraná, Villaguay, Corrientes y Buenos Aires”

Un número importante de personas “trabajan por cuenta propia, aunque esto no es algo que nos sorprenda porque siempre pasó. Ahora lo hacen en calidad, la mayoría de monotributista, antes lo hacían ‘en negro’ como comúnmente se lo denomina. Nosotros recorremos las obras y tratamos de que todo esté en regla, pero si no hay empresas y constructores a cargo de una obra no es mucho lo que se puede hacer porque son particulares los que están trabajando”. Las empresas “tienen una fecha de inicio de obra y otra de culminación de la misma, aunque a veces los plazos por distintas razones se estiran. Y acorde a la obra en determinado momento puede haber 100 operarios trabajando y en otros 20 o 30. Se empieza con un número mínimo, luego se suma más personal, hasta llegar a un techo, para luego bajar la cantidad de trabajadores que es algo normal en este rubro”.

¿Cómo están los sueldos del sector?

En cuanto a la escala salarial dijo que “la misma se está empezando a mover un poco más, y si bien no es lo pretendemos la idea es de que haya trabajo e ir discutiendo los haberes. Hoy un oficial especializado está cobrando 700 pesos la hora y un oficial 610 en empresas que tienen personal estable, un número menor, y gente que toma para las obras que pueden llegar, por empresa, dos y tres obras con entre 200/300 personas en total. El empleo que se genera es acorde a la obra que cada empresa o constructor encare”

Los edificios que se están levantando, se “están haciendo con poco personal, razón por la cual, a veces. Terminar un edificio demanda entre 5 y 7 años”, concluyó.