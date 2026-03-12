eContinuó anoche la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”, que se disputa íntegramente en el Estadio Municipal.

En el primer encuentro de la jornada del miércoles, La Vencedora goleó a Sud América por 4 a 1 y se quedó con el primer puesto de la Zona D.

Los goles del conjunto vencedor fueron convertidos por Ignacio Arnaudín, en tres oportunidades, y Roberto Parada. En tanto, Franco Kreick, cumpliendo con la ley del ex, había marcado de penal el empate parcial para el elenco azulgrana.

En el segundo partido de la noche se vivió un desenlace dramático. Aldea San Antonio derrotó a Defensores del Sur, equipo al que le alcanzaba con el empate para clasificarse a los cuartos de final.

Brian Peña y el experimentado Leo Otero anotaron para los sureños, mientras que Lucio Guilletti igualó en dos oportunidades para el conjunto aldeano. Cuando el partido se moría, Elio Euler marcó el gol del triunfo que le dio a San Antonio una clasificación heroica a la próxima instancia.

De esta manera, ambos equipos se sumaron a Central Entrerriano, Pueblo Nuevo, Unión del Suburbio y Juventud Unida entre los ocho mejores del certamen.

Esta noche se definirán los dos últimos clasificados. Desde las 20 se enfrentarán Juventud y Ferrocarriles Unidos de Carbó ante Sarmiento, en una definición que también involucra a Black River. Más tarde, a las 22, jugarán Atlético Sur y Defensores del Oeste, en un grupo que también tiene como protagonista a Juventud Urdinarrain.

Posiciones

Grupo A: Pueblo Nuevo* 4, Central Larroque 3 y Juvenil del Norte 1.

Grupo B: Central Entrerriano* 6, Camioneros 3 y Sportivo Larroque 0.

Grupo C: Unión del Suburbio 6, Deportivo Urdinarrain 3 y Deportivo Gurises 0.

Grupo D: La Vencedora 6*, Independiente 3 y Sud América 0.

Grupo E: Juventud Unida* 6, Isleños Independientes 3 y Cerro Porteño 0.

Grupo F: Aldea San Antonio* 6, Defensores del Sur 3 y Sporting 0.

Grupo G: Black River 3, Juventud y Ferrocarriles Unidos 3 y Sarmiento 0

Grupo H: Juventud Urdinarrain 2, Defensores del Oeste 1 y Atlético Sur 1.

*Clasificados a cuartos de final

Cuartos de final

Pueblo Nuevo vs. Juventud Urdinarrain/Defensores del Oeste/At´lético Sur

Central Entrerriano vs. Black River/Juventud y Ferrocarriles Unidos/Sarmiento

Unión del Suburbio vs. Aldea San Antonio

La Vencedora vs. Juventud Unida