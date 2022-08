Por Daniel Serorena

Comprar un auto en Gualeguaychú, como en todo el país, pasó a convertirse en una tarea complicada en las últimas dos semanas. La suba del dólar, especialmente el pico de los últimos 15 días, generó complicaciones en las agencias de autos, que vendieron algunos vehículos que se encontraban en exposición, la mayoría de ellos abonados en dólares por aquellos clientes que pudieron ahorrar los "verdes" para hacer la negociación.

Sin embargo, muchas agencias optaron por no vender y aguardar una cierta estabilidad de la moneda estadounidense, tomando en cuenta que las terminales y concesionarias grandes, no pasaban precios y no entregaron vehículos en las últimas dos o tres semanas.

Mirko Pérez, uno de los gerentes de venta de Gerli SA, concesionaria oficial de Citroën en Gualeguaychú, fue claro al expresar la realidad por la que atraviesan todos quienes se dedican a la venta de autos.

"La palabra que usaría para describir esta situación es incertidumbre", dijo en diálogo con AHORA ElDia, añadiendo que "se dieron dos realidades, aquellos que contaban con dólares ahorrados para poder hacer una compra, pasaron a verse beneficiados por el abrupto aumento del dólar informal. Quien tenía 10 mil dólares a principio de mes, pasó de tener dos millones de pesos a tener tres millones y medio a mediados de mes con la suba del dólar blue. Eso aceleró una determinación de comprar un vehículo, pero fueron pocos en líneas generales"

Pérez indicó también que "viendo el comportamiento de los precios de los autos, tanto en el mercado del usado como en los 0 kilómetros, en el acumulado del año han aumentado casi un 30%. Por eso los valores actuales no son tan accesibles como lo fueron a principios de año y solamente algunas automotrices tienen una financiación subsidiadas, pero siguen siendo tasas elevadas".

También dijo que "en el caso particular de nuestro grupo, tenemos garantizado el aprovisionamiento de los vehículos. Nuestro grupo toma al valor del dólar oficial para hacer la negociación, por eso no se ve un salto devaluatorio. De todas maneras, entendemos que podría haber algunas variantes con el tipo de cambio que se va a tomar, lo que generará una incertidumbre. Se nos informó sobre una baja en la facturación de vehículos para agosto y septiembre, pero no comprometería el aprovisionamiento de los autos con un aumento cercano al 5%, a excepción que las condiciones de política económica cambie y se tome otro dólar para la importación y exportación de vehículos".

Finalmente, Pérez expresó que "en nuestro caso no hemos realizado modificaciones en las listas de precios, seguimos trabajando en las condiciones que se habían pactado, entendiendo que estos saltos devaluatorios tienen sus picos. Por eso decidimos continuar con nuestra política de ventas, sabiendo que contábamos con la garantía de aprovisionamiento de vehículos. Ha bajado el stock de unidades en la red a nivel nacional, pero ha sido en todo el país, pero no ha generado mayores dificultades".

Por su parte, Martín Fuentes, uno de los titulares de Eskina Autos, manifestó a AHORA ElDia que "con la suba del dólar, que fue mayor a la suba que tuvieron los autos en pesos, se le presentó una buena oportunidad de comprar a aquellos que tenían ahorros en dólares destinados a comprar un auto. En nuestro caso vendimos algunas unidades que teníamos en la agencia, pero chocamos con otra realidad, que es la falta de vehículos, tanto usados como 0 kilómetros. Las fábricas dejaron de facturarle a las concesionarias oficiales, que tienen suspendidas las ventas desde hace una semana, básicamente por falta de precios y de stock para vender".

"Esta situación lo que hizo es que los autos seminuevos, dejaron de entrar como alternativa ante la compra de 0 kilómetros y los autos con algunos años de antigüedad, pero en buen estado, que habitualmente se toman como parte de pago por un vehículo seminuevo, tampoco tuvieron movimiento, por eso se hizo una cadena. Se vendió lo que se tenía en stock, que muchas veces no era lo que el cliente estaba buscando", explicó.

Sobre la realidad y la expectativa para las próximas semanas, Fuentes dijo que "estamos pasando un momento complicado porque no tenemos entrega de autos. Seguramente las concesionarias aguardarán a ver qué ocurre con las fábricas, pero hasta tanto no haya un poco de claridad con relación al dólar, creemos que vamos a atravesar todos por esta incertidumbre. La realidad de las agencias es que estamos obligados a vender para no perder clientes y dinero, pero cuando tendremos que reponer el stock de vehículos, nos encontramos con subas constantes".

A su vez, Luciano Fiorotto, propietario de LF Autos, expresó que "desde hace aproximadamente un mes, hemos notado que mermó mucho la venta de vehículos, al menos en nuestra agencia. Ante la incertidumbre de no tener claridad sobre los precios de los autos, muchas agencias optamos por no vender para no correr el riesgo de perder dinero en relación a lo que habíamos invertido".

Fiorotto expresó que "en nuestra agencia, actualmente estamos trabajando solamente con permutas, no podemos arriesgarnos a vender un vehículo y despues cuando tengamos que reponerlo, el valor quede atrasado en relación a lo que lo habíamos adquirido".

Sobre las expectativas para las próximas semanas, el comerciante indicó que "es una situación compleja, cuando el dólar estaba en 220 pesos aproximadamente, teníamos un panorama distinto, por un lado porque se mantuvo en ese valor durante un tiempo y eso permitió realizar inversiones, tanto de venta como de reposición de stock. Con el salto que dio el dólar y la incertidumbre que genera este momento en particular, somos muchas las agencias que tuvimos un impacto negativo y estamos en situación de espera, aguardando que haya cierta normalidad".