La venta de combustibles volvió a caer en Argentina y acumuló en abril su tercer mes consecutivo en baja, en un contexto marcado por el aumento de precios en los surtidores y la pérdida del poder adquisitivo.

Durante abril se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos de combustibles en todo el país. La cifra representó una caída interanual del 2,38% frente a los 1.365.814 metros cúbicos despachados en el mismo mes de 2025. Además, respecto de marzo, el retroceso fue del 1,98%.

El sector observa con preocupación la continuidad de la baja en el consumo, ya que la tendencia negativa se mantiene desde comienzos de año.

Uno de los factores que más impactó en la demanda fue el fuerte incremento de precios de los combustibles en Argentina, cuyos valores medidos en dólares ya se ubican entre los más altos de la región.

En ese escenario, muchos usuarios comenzaron a reducir la cantidad de litros cargados o directamente optaron por cargas fijas para controlar el gasto cotidiano.

Según datos relevados por el portal Surtidores en base a información oficial de la Secretaría de Energía, hay un comportamiento dispar entre los distintos segmentos de combustibles.

La nafta súper cayó 1,63% interanual, mientras que el diésel Grado 2 se desplomó 9,96%. En contrapartida, los combustibles premium mantuvieron cifras positivas. La nafta premium avanzó 0,76% interanual y el gasoil Grado 3 creció 5,85%.

En cuanto a las empresas, YPF fue la única gran petrolera que consiguió aumentar sus ventas durante abril y mostró un crecimiento interanual del 1,79%.

El resto de las firmas registró fuertes caídas. Shell retrocedió 8,58%; Puma Energy cayó 10,61%; Axion perdió 3,89%; y Dapsa mostró una baja del 10,4%.