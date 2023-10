Desde diciembre que la relación entre Nicole Neumann y su hija mayor Indiana Cubero no está en su mejor momento. La menor de 14 años decidió mudarse con su papá Fabián Cubero, Mica Viciconte y Luca el bebé que tienen en común. Además dejó de hablarse y frecuentarse con la modelo.

Durante los últimos meses se habló de una posible reconciliación entre Indiana y su madre, sobre todo por esta época del año donde se vienen dos fechas cruciales: el cumpleaños de 15 de la menor y el casamiento de la modelo con el piloto de turismo carretera Manu Urcera.

En las últimas horas trascendió en Intrusos, programa que conduce Florencia de la V por América, que Indiana no va a invitar a su mamá a su festejo de 15, que será el próximo 18 de octubre. Teleshow habló con allegados directos quienes dieron detalles exclusivos sobre cómo sería el festejo y por qué Nicole no estaría en la lista de invitados.

Mica Viciconte y Fabián Cubero junto a Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y Luca de vacaciones

La cosa es así: fuentes muy cercanas al entorno de Fabián Cubero le confirmaron a este medio que “Nicole le propuso a su hija hacer una mega fiesta por sus 15. Con vestido blanco, alquilando un salón, catering y muchos invitados, pero la nena no aceptó porque de hecho no tenía intenciones de hacer nada para su cumpleaños”. Además sumaron: “Ella (por Indiana) está muy triste por lo que está pasando y es real que no mejoró la situación con su mamá”.

“Entonces Fabián, junto con Mica, le ofrecieron hacer algo mucho más chico y tranquilo. Ella aceptó. Cubero no tiene relación con Nicole y es por eso que no irá, lo van a hacer en la casa donde vive actualmente Indiana con su papá, en un country”, sumaron testigos de la situación.

Nicole junto a Sienna y Allegra sus otras dos hijas (Instagram)

En tanto, Infobae tuvo acceso a cómo será la celebración. “Lo van a hacer el mismo día que Indiana cumple años, el 18 de octubre y va a ser para ella y sus compañeros. Habrá 60 personas aproximadamente”, aseguraron. Por tanto, se sostiene la versión: “Irán algunos familiares del círculo más cercano, pero ella no va a usar vestido ni nada, es más una reunión con sus compañeros del colegio”, sumaron.

Cabe destacar que, luego de que se hiciera pública la noticia de que Nicole no estaría invitada al festejo de su hija mayor, la modelo se expresó a través de su cuenta de Instagram: compartió un mensaje que se viralizó en Twitter y que los usuarios no tardaron en relacionarlo con la crisis familiar. “You either quit or keep going, they both hurt”, se lee en el escrito en inglés cuya traducción al español es: “O renunciás o seguís. Las dos opciones duelen”.

Resta esperar qué pasará en diciembre para cuando está prevista la boda entre Neumann y Urcera. Lógicamente las tres hijas de la modelo están invitadas e incluso tendrán un rol fundamental en la ceremonia. Nicole espera que Indiana asista a la celebración. Aunque hasta el momento, ninguna festividad importante como lo es navidad, año nuevo e incluso cumpleaños hicieron que Indiana tomara la decisión de reconciliarse con su madre.