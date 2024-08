El ex presidente Alberto Fernández rompió el silencio tras la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género en la Justicia. Si bien se habló durante todo el viernes, que brindó una entrevista al diario El País de España ésta áun no fue publicada y, en su lugar, salió un anticipo de la primera entrevista que brindó a un medio nacional, El Cohete a la Luna de Horacio Verbisky, mismo medio que destapó el escándalo del "Vacunatorio VIP".

El ex mandatario cuestionó el relato de la supuesta agresión física con golpes, luego de que se viralizaran las fotos de Yáñez. Fernández dice que las fotos de su ex pareja golpeada en un ojo no serían producto de violencia de género ejercida por él, sino que se trataría de un tratamiento estético. Aunque ese argumento, se contradice con los chats en los que Yáñez acusa haber sufrido agresiones físicas durante tres días.



En ese sentido, el ex presidente cuestiona uno de los puntos cruciales de la denuncia de Yañez: "¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato?".

Fabiola Yáñez asegura haber dio en busca de ayuda "a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso", al Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad. “La persona las vio -en referencia a las fotos- pero ahora me envió un mensaje diciendo ‘vos nunca pediste ayuda, dijiste que ibas a venir al ministerio’. Si yo iba al Ministerio, salía en los diarios”, apuntó la ex primera dama.

Fernández también hizo hincapié en sus parejas anteriores y que ninguna de ellas lo trató de violento: "Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre de su hijo Tani) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido", sentenció.

La salud de Fabiola Yañez

En otra parte, Alberto Fernández alega que Fabiola Yáñez tendría problemas de salud y que eso derivó en la explosión mediática de los hechos ya conocidos. Según el artículo de Verbisky, existiría la posibilidad de citar a una amiga de la ex primera dama que confirmaría que los hechos son falsos y estaría dispuesta a declararlo en la sede judicial, así como también a los custodios de la Residencia de Olivos, quienes aclararían la hipótesis de secuestro en la casa de huéspedes de la quinta presidencial.

Sin embargo, Yáñez aclaró que no se trató de un secuestro, sino que cuando se quiso ir de la Quinta de Olivos, las personas que tramitaban de alguna manera su salida comenzaron a "inventar" excusas todas las semanas para que no se vaya, como que tenían que acondicionar el avión presidencial y no la dejaron irse hasta el 2 de diciembre. También contó que el destino, Madrid, no lo eligió ella.

Por su parte, Fernández dice conservar chats con la madre de Yañez, en los que compartirían la preocupación por problemas de consumo de alcohol y que "todo sería parte de una disputa económica".

Últimas actualizaciones del caso

En las últimas horas se conoció que Fabiola Yañez cocurrirá esta semana ante la Justicia para ampliar su denuncia en la Justicia. Será por Zoom ante la fiscalía de Ramiro González. Queda definir si se hará este lunes o el martes.

La fiscalía y el juez Julián Ercolini luego definirán sobre un planteo de incompetencia que hizo Alberto Fernández para que la denuncia pase a San Isidro. Mientras tanto, la investigación sigue su curso y ya se realizó un primer allanamiento en el departamento del ex mandatario.



Fuente: Filo.news