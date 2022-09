Martín Britos, director de Legal y Técnica, sostuvo que "todo el día de ayer estuvimos intentando comunicarnos con Oscar Soto y no tuvimos respuesta", pero que un integrante de la comisión del Sitramg fue notificado por un funcionario. Además, advirtió que no descartan tomar medidas si los trabajadores deciden ir al paro.

“Habíamos acordado retomar el diálogo de manera informal, pero todo el día de ayer estuvimos intentando comunicarnos con Oscar Soto y no tuvimos respuesta, no hubo ningún tipo de mensaje ni intención de hablar con nosotros”, aseguró Martín Britos en diálogo con Ahora Radio Cero.

Igualmente, comentó que la suspensión del encuentro fue comunicada por “un funcionario a un integrante de la comisión, el secretario de gobierno habló con Reyes”, precisó.

“La idea era hacer una reunión de trabajo organizada para poder llegar con un principio de acuerdo a la próxima reunión de la conciliación obligatoria, la idea es llegar a una solución a través de los canales de diálogo correspondiendo pero no lo estamos pudiendo hacer”, lamentó el director de Legal y Técnica.

“Cada vez que nos sentamos a charlar con ellos llevamos una propuesta mejor en el marco de lo que puede ofrecer el municipio. Pero esto en el palacio municipal ya me parece un paso más y una escalada, no creo que esto nos vaya a acercar”, opinó acerca de la protesta del gremio de este viernes.

“Indudablemente nosotros tenemos arriba de la mesa hoy todas las posibilidades. Si no podemos dialogar tendremos a mano todas las herramientas que nos da la ley”, advirtió el funcionario, que no descartó descontarle los días no trabajados a los empleados en caso que definieran (si no acuerdan las partes durante la conciliación obligatoria) ir al paro.

“Si llegamos a una instancia donde se repitan las medidas de fuerza nosotros tendremos que tomar las medidas que un estado de derecho requiere”, cerró Britos.