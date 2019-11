La vez que Alperovich acosó a una periodista en televisión

El candidato a gobernador acosó y cosificó a la periodista, a quien se la notó incómoda durante el reportaje a raíz de los comentarios.

Embed c

"Hermoso, muy lindo el lugar...esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta", arremetió al comenzar la entrevista José Alperovich.

Minutos después, el senador decía sobre Servetto: "Es otra cosa sino no quiero asumir, me voy a pasear más tiempo o la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura".

Ante una pregunta de la periodista, acerca de por qué Alperovich no había ido al programa antes, el candidato respondió: "Una sola vez no pude venir, no te sale ponerte en mala ¿sabés? Una sola vez no pude venir. Me hacés acordar a mi señora vos".

Embed

Como si esto fuera poco, al finalizar la entrevista hubo otra polémica frase de Alperovich. "Hay que recorrer las villas, no digas 'sí, se' me encantaría que me acompañes", sostuvo.