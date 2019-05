La vice de Roko llamó a acompañar a Piaggio el 9 de junio

CELEBRANDO LA UNIDAD DEL PERONISMO EN NUESTRA CIUDAD

La precandidata a viceintendente que acompañó a Jorge Roko en las PASO hizo explícito su apoyo al intendente Martín Piaggio. Para que "desde el Justicialismo construyamos con nuestras coincidencias y diferencias, poniendo siempre por delante lo que nos une, que es el amor a nuestra querida Gualeguaychú". Luego de las PASO del 14 de abril, en las quesumando más del 51% de los votos y aventajando a Cambiemos por más de 30 puntos, y a la propuesta de "Juntos por Gualeguaychú", que encabezaron Jorge Roko y María Victoria Dacal, más de 40, la precandidata dio un claro mensaje de unidad.El comunicado de María Victoria Dacal:Luego de haber participado en las elecciones primarias como candidata a la Viceintendencia dentro de las estructuras del Partido Justicialista, estoy convencida que las PASO han sido un gran avance en el ordenamiento de los espacios políticos, tanto a nivel nacional como en las provincias y municipios; por eso a nivel personal es mi convicción que las mismas son muy útiles no solo para definir las candidaturas sino también para fortalecer a los candidatos.-En nuestro espacio las disidencias sirven para crecer, para construir, y dentro de ese marco la UNIDAD DEL PERONISMO es el camino a seguir para la construcción de un proyecto de signo contrario al modelo de ajuste y exclusión impuesto por la actual gestión nacional.La crisis que vivimos se ha hecho sentir en todo el país, y obviamente nuestra provincia y ciudad no le es ajena, generando postales de vecinos castigados por la insensibilidad social de la conducción nacional, y si las consecuencias no han sido mayores, ello fue por la capacidad de nuestro Gobernador Gustavo Bordet y nuestro Intendente Esteban Martín Piaggio de paliar con todos los recursos disponibles la emergencia social.-Es por ello que en este contexto brindo mi total apoyo a quien se presenta como candidato a Intendente de nuestra ciudad, al Dr. Martín Piaggio, quien fuera elegido en las PASO por la gran mayoría de los vecinos de Gualeguaychú, para que desde el Justicialismo construyamos con nuestras coincidencias y diferencias, poniendo siempre por delante lo que nos une, que es el amor a nuestra querida Gualeguaychú.Los ciudadanos tenemos la más bella utopía, hacer de Gualeguaychú una ciudad próspera, por lo que los invito a que con su voto acompañen a este proyecto político en la elección general del 9 de junio próximo. María Victoria Dacal