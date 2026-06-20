Este sábado por la mañana, en la Plaza Mansilla de Paraná, los alumnos de 80 escuelas de la capital provincial realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. Más de 3.000 personas participaron de esta emblemática jornada cívica.

La vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, presidió la ceremonia acompañada por la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el titular del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; y el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, Oscar Eguías. Estuvieron presentes, además, legisladores provinciales; el vicepresidente municipal y concejales de Paraná; funcionarios provinciales y municipales; autoridades de la Cámara de Senadores; vocales del CGE; jefes y representantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad; veteranos de Guerra de Malvinas; equipos directivos, docentes, estudiantes y familias.

206º aniversario del fallecimiento del Manuel Belgrano

Al iniciar el acto, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, a cargo de la Banda de Música de la Fuerza Aérea Argentina.

Seguidamente, hizo uso de la palabra la presidenta municipal de Paraná, quien recordó la figura de Manuel Belgrano. "Fue un grande, humilde, intelectual, que no dudó en ser jefe de tropa para defender la independencia de España y en desarrollar en nuestro país una Patria. Belgrano fue muy importante, al igual que lo fue San Martín, Moreno y Saavedra. En ese proceso de emancipación nacional, Belgrano fue un faro: quería una Nación independiente y la unidad nacional", destacó Romero.

"Belgrano luchó, pese a ser un intelectual, un abogado, un hombre que podía estar escribiendo y haciendo una vida mucho más cómoda, eligió luchar. Ese patriota hoy lo celebramos, y lo hacemos con eso tan importante que nos dejó: la bandera celeste y blanca, esa bandera que lucimos en el mundo como parte de nuestra identidad", subrayó la intendenta y cerró: "Viva Belgrano y viva la Patria".





La Bandera nos identifica como Nación

A su turno, la vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, expresó: "Hoy nos reunimos para homenajear a Manuel Belgrano y celebrar uno de los símbolos más queridos de nuestra identidad nacional: la bandera argentina. Y también para compartir uno de los actos más emotivos de la vida escolar y comunitaria: la promesa de lealtad a la bandera que realizan los niños y niñas de 4°grado, acompañados por sus familias, docentes y toda la comunidad", valoró.

"La bandera nos identifica como Nación, en sus colores reconocemos una historia compartida, los valores que nos unen y el compromiso de seguir construyendo una Argentina mejor", destacó Aluani.

En esta línea, la vicegobernadora evocó al creador de la Bandera destacando su vocación de servicio y convicciones. "Belgrano soñaba con una Nación soberana, educada, justa y con oportunidades para todos. Su legado no se explica solamente por sus acciones militares o políticas, sino por la coherencia entre sus ideas y su conducta", aseveró.

En otro fragmento de su discurso, Aluani destacó especialmente la presencia de los ex combatientes de Malvinas, "que hoy nos acompañan y que tendrán la responsabilidad de tomar la promesa de lealtad a la bandera a los niños y niñas que están presentes en este acto".

Finalmente, la vicegobernadora compartió unas palabras del expresidente Raúl Alfonsín, "un hombre profundamente comprometido con la democracia y cuya visión sigue inspirándonos", sostuvo tras expresar: "Vivimos un tiempo en el que las diferencias muchas veces se transforman en enfrentamientos y en el que las discusiones públicas terminan separándonos incluso de nuestros vecinos, de nuestros amigos o de nuestras propias familias".

Y agregó: "Que la bandera argentina siga siendo el símbolo capaz de recordarnos todo aquello que compartimos. Que podamos encontrar más motivos para unirnos; y que la Argentina que soñó Belgrano no sea solamente una página de nuestra historia, sino una tarea cotidiana que asumamos entre todos", cerró Aluani.

Promesa de lealtad

Seguidamente, Aluani invitó al presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, Oscar Eguías, a tomar la promesa de la Bandera a los estudiantes presentes en este acto. "La verdadera independencia de un país no se define solamente en nuestra historia, se construye cada día con educación y valores que sembramos en nuestros niños", reflexionó Eguías. "Hoy harán una de las promesas más significativas de su infancia: lealtad a nuestra bandera nacional ante la presencia de los veteranos y por la memoria de los caídos en combate en Malvinas, que guardan una historia de coraje, sacrificio, amor por la patria", expresó Eguías, al mismo tiempo que exclamó: "Les voy a pedir que con una mano en el corazón, cada alumno, y luego de la promesa, griten tan fuerte que se escuche en toda la ciudad de Paraná".

Por su parte, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, luego de acto, indicó que "más de dos mil estudiantes de 4° grado de Paraná protagonizarán uno de los momentos más significativos de su trayectoria escolar". Detalló que participaron estudiantes de escuelas públicas, privadas, de educación especial y de jóvenes y adultos, "reflejando una educación que integra y convoca a toda la comunidad." Asimismo, remarcó la presencia de los Veteranos de Guerra de Malvinas: "Aporta un profundo valor simbólico y pedagógico. Son protagonistas de nuestra historia reciente y referentes para las nuevas generaciones", expresó.

Cabe recordar que la Legislatura de Entre Ríos sancionó el año pasado la Ley N°11.197, estableciendo que la Promesa de Lealtad a la Bandera de alumnos de 4º grado sea tomada prioritariamente por excombatientes y Veteranos de la Guerra de Malvinas. La iniciativa busca honrar a los héroes de la Patria en los actos escolares de la provincia.

Fuente: APFDigital