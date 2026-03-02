La viceintendenta Julieta Carrazza acompañó a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica Nº 3 en el acto de apertura del ciclo lectivo 2026, representando al Gobierno de Gualeguaychú en el inicio formal del año escolar.

La ceremonia comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, interpretados por Gabriel Hernández. Su voz marcó uno de los momentos más sentidos del acto, generando un clima de respeto y pertenencia compartido por estudiantes, docentes y familias.

El intendente Mauricio Davico no pudo estar presente en la ceremonia debido al nacimiento de su hija. Durante el acto se dio lectura a su saludo institucional, en el que deseó “un año de trabajo responsable, construyendo la igualdad de oportunidades”.

En su mensaje a la comunidad educativa, Carrazza expresó: “Cada comienzo de clase es una oportunidad de estar, de aprender y de construir sus propios sueños. Sabemos que educar no es tarea de un solo actor, sino una construcción colectiva. Renovar el compromiso con la educación significa trabajar de manera articulada, escuchar, acompañar y estar presentes. Porque cuando una comunidad apuesta a la educación, apuesta a su propio crecimiento”.

Por su parte, la directora departamental de Escuelas, Marta Irazábal, sostuvo que “la educación es una política del estado es una prioridad y por ello el estado es el responsable de brindar igualdad de oportunidades para todos y cada uno de nuestros alumnos”. Además, dejó un mensaje dirigido especialmente a los docentes: “Los chicos se pueden olvidar los temas, las fechas, los ejercicios, pero nunca se van a olvidar de aquel profesor que lo supo hacer importante”. Y agregó: “Educar no es solo ir y explicar un tema, educar es tocar vidas”.

Luego, el rector Gustavo Moussou dio la bienvenida a los estudiantes y destacó el orgullo de iniciar un nuevo ciclo lectivo en una escuela técnica que forma profesionales.

Uno de los momentos más especiales fue cuando Gabriel Hernández, además de interpretar las estrofas oficiales, compartió una canción de su autoría dedicada a la institución. Contó que la letra nació años atrás, durante un viaje a Paraná, y que la escribió pensando en la escuela. La interpretación despertó aplausos y reforzó el sentido de identidad de la comunidad educativa.

El acto cerró con un gesto que marcó el espíritu del primer día cuando el Escuadrón de Caballería de Exploración de Gualeguaychú aguardaba a los estudiantes con cocina de campaña y chocolate caliente, generando un espacio de encuentro y celebración en el inicio de clases.