La viceintendenta Julieta Carrazza participa los días 11 y 12 de noviembre en el Taller Regional “Creando Entornos Alimentarios Urbanos Saludables para la Infancia en América Latina”, organizado por UNICEF y Ciudades por una Mejor Salud (C4BH) en Bogotá, Colombia. El municipio fue seleccionado como uno de los dos únicos representantes de Argentina —junto a Palpalá—, destacando su compromiso con políticas locales que promueven la nutrición infantil y el bienestar en entornos urbanos. UNICEF cubrirá el costo total del viaje de los participantes, reconociendo la experiencia de Gualeguaychú como una de las más importantes de Argentina en la promoción de cambios de los hábitos de alimentación en los Espacios Municipales de Primera Infancia.

El evento, que se desarrollará busca fortalecer las capacidades de gobiernos municipales para diseñar e implementar estrategias que garanticen el acceso a alimentos nutritivos y sostenibles, especialmente en zonas urbanas vulnerables. Según datos de UNICEF, América Latina y el Caribe registra las tasas más altas de sobrepeso y obesidad infantil a nivel global: en niños menores de 5 años pasó del 6,8% en 2000 al 8,6% en 2022, mientras que en el grupo de 5 a 19 años subió del 21,5% al 30,6% entre 2000 y 2016. Estos indicadores se atribuyen a la abundancia de productos ultraprocesados, marketing agresivo y escasas oportunidades para la actividad física.

Durante el taller, Gualeguaychú compartirá sus experiencias en la sesión “Café del mundo”, junto a ciudades como Campinas (Brasil), Quindío (Colombia) y Cuenca (Ecuador). La agenda incluye paneles sobre políticas alimentarias locales, financiamiento para transformaciones urbanas y la elaboración de un plan de acción colectivo. La viceintendenta Carrazza contará la experiencia local transformando la alimentación en los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI).

La selección del Gobierno de Mauricio Davico resalta las acciones locales en promoción de la salud y nutrición, alineadas con los objetivos de UNICEF para reducir la malnutrición y fomentar sistemas alimentarios inclusivos en las ciudades de América Latina.