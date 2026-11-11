La visita del papa León XIV a la Argentina generó un fuerte movimiento turístico, con millones de personas que viajaron hacia los principales puntos de las celebraciones religiosas, aunque no fueron los únicos destinos beneficiados. El impacto se extendió desde la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján hacia distintos destinos del país, con efectos sobre la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los primeros números muestran que el impacto económico fue de más de u$s88 millones en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en Luján se estima que la ocupación hotelera rondó el 90% y en Córdoba fue del 60%. En los últimos dos puntos de las misas de León XIV aún no se tienen datos del efecto económico.

Los puntos de mayor concentración de personas durante las celebraciones religiosas fueron CABA y Buenos Aires. A la misa en el Monumento a los Españoles se estima que asistieron más de 2,5 millones de personas, mientras que Luján, este miércoles, albergó a más de 3,5 millones de fieles frente a la emblemática Basílica donde año a año miles de personas peregrinan desde diferentes puntos con pedidos a la virgen o en agradecimiento a ella.

El turismo no fue solo religioso: Mar del Plata y la Costa Atlántica, entre los destinos más elegidos

Para el turismo hubo dos fenómenos que funcionaron como motores. Por un lado, las peregrinaciones y los viajes organizados para participar de las misas encabezadas por el Pontífice. Por otro, el turismo tradicional, que aprovechó los días de descanso para viajar a la Costa Atlántica, las sierras y distintas localidades del interior. La actividad, sin embargo, mostró resultados desiguales, con destinos que alcanzaron niveles de ocupación cercanos al 100% y otros que quedaron por debajo del 40%.

El Ente de Turismo porteño estimó que entre el 6 y el 10 de noviembre llegaron 1,24 millones de visitantes. De ese total, 242.000 fueron turistas con pernocte, unos 165.000 nacionales y otros 77.000 internacionales, y cerca de un millón excursionistas.

La celebración en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba convocó a más de 650.000 personas, según cifras difundidas por el Vaticano. La ocupación hotelera en la capital provincial rondó el 60%, aunque algunos establecimientos, especialmente los de alta gama, alcanzaron el 100%. En paralelo, las búsquedas de alojamiento en Córdoba y Alta Gracia a través de Airbnb crecieron más del 400% interanual.

Luján, por su parte, se preparó para recibir a 3,5 millones de fieles en la misa de este miércoles 11. Antes de la celebración, la ocupación hotelera ya superaba el 90%, mientras que las búsquedas de alojamiento en Booking aumentaron más del 1.800% interanual y las de Airbnb, más del 500%.

Más allá de las peregrinaciones, la Costa Atlántica bonaerense fue una de las grandes ganadoras del fin de semana largo. Mar del Plata superó el 75% de ocupación, por encima de las expectativas iniciales, con un movimiento que los operadores turísticos ubicaron entre los mejores del año fuera de la temporada alta.

Allí, hubo una abultada agenda de eventos que tuvo un papel central. El Festival Internacional de Cine, la Media Maratón con 13.000 inscriptos, las finales de los Juegos Nacionales Evita y una programación de espectáculos con Abel Pintos, Baglietto-Vitale, Sergio Dalma, Alex Ubago y Los Cafres impulsaron la llegada de visitantes. También se sumó el festival gastronómico MardelBurguer.

Predominaron las estadías de dos noches, con algunas extensiones a tres días y una importante cantidad de reservas de último momento. Los alquileres temporarios también captaron parte de la demanda.

En Pinamar y Cariló el movimiento fue importante, aunque la ocupación relevada previamente rondaba el 60%. Algunos grandes complejos alcanzaron su capacidad máxima y se sumaron propietarios que aprovecharon los feriados para utilizar sus viviendas de descanso.

En Villa Gesell, la ocupación llegó al 65% en la ciudad cabecera, mientras que las localidades del sur tuvieron un desempeño superior. Mar de las Pampas alcanzó el 86%, Mar Azul el 80% y Las Gaviotas el 76%, con un promedio del 82% entre los tres destinos.

El interior bonaerense también tuvo un buen fin de semana largo en términos de turismo. Chascomús llegó al 98% de ocupación, con visitantes principalmente del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), atraídos por la laguna y las actividades culturales y tradicionalistas. Tandil, en tanto, recibió turistas impulsados por el Festival Chacinar, que convocó a miles de personas y recuperó el récord del salame más largo del mundo, con una pieza de 512,90 metros.

Entre las provincias que ya cerraron sus relevamientos, Santa Fe encabezó los resultados económicos. Recibió más de 112.000 visitantes y registró un impacto superior a los $20.000 millones, con una ocupación hotelera por encima del 69%. Unas 600.000 personas participaron de alrededor de 50 actividades, entre ellas la Fiesta de Colectividades y la presentación de Ronnie Wood en Rosario.

Neuquén recibió más de 20.000 turistas y registró un impacto económico directo superior a los $8.000 millones. Las contrataciones de último momento elevaron más del 30% los niveles iniciales de reservas.

En Jujuy, el relevamiento contabilizó 16.199 turistas y 30.248 pernoctaciones, con una ocupación del 61,96% sobre un total de 714 establecimientos y 14.645 plazas. El impacto económico alcanzó los $4.599 millones. La Quebrada lideró los niveles de ocupación, con el 70,6%, mientras que la Puna registró el 47,9%.

Misiones sumó más de 18.500 arribos y 58.000 pernoctaciones. Puerto Iguazú alcanzó el 70% de ocupación, aunque el desempeño fue dispar entre localidades: El Soberbio registró apenas el 29%.

En San Luis, la ocupación llegó al 62,7% y el impacto económico fue de $1.799 millones, con Balde y San Gerónimo entre los destinos que alcanzaron su capacidad máxima. Casi la mitad de los visitantes llegó desde Buenos Aires.

En el otro extremo, la capital de Catamarca registró una ocupación del 36%, aunque el movimiento generó un impacto económico de $373,9 millones. En conjunto, Santa Fe, Neuquén, Jujuy y San Luis informaron un impacto superior a los $34.300 millones.

Más pasajeros en las rutas y un operativo que movilizó a miles de trabajadores

Una parte importante del movimiento turístico no se reflejó necesariamente en las estadísticas hoteleras. Los viajes de ida y vuelta en el día, las estadías cortas y los desplazamientos hacia las celebraciones religiosas también impulsaron el transporte y el consumo gastronómico y comercial.

En Entre Ríos, el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis duplicó su tránsito habitual. Entre la medianoche y las 13 del sábado ingresaron 4.200 vehículos, frente a los 2.000 que suelen registrarse. En Chajarí, por su parte, las termas recibieron 2.340 ingresos.

Hacia Luján, el ferrocarril Sarmiento incorporó 42 trenes especiales desde Moreno, distribuidos entre el martes y la madrugada del miércoles. También se reforzaron las frecuencias de siete líneas ferroviarias del área metropolitana. La organización distribuyó 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para voluntarios y dispuso micros para trasladar a unos 4.000 desde la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo general también tuvo una dimensión laboral y logística importante. Entre fuerzas de seguridad, personal sanitario y voluntarios, se movilizaron casi 50.000 trabajadores: 16.680 en la Ciudad de Buenos Aires y alrededor de 30.000 en la provincia. El dispositivo sanitario bonaerense incluyó 45 ambulancias, 12 puestos médicos de mayor complejidad, cuatro hospitales de campaña y dos helicópteros sanitarios.

La logística alimentaria requirió 100.000 raciones en ocho días, distribuidas entre 65.000 almuerzos y 35.000 cenas, con un total de 40 toneladas de alimentos, según un relevamiento de Focus Market.

El movimiento también abrió oportunidades comerciales para las agencias de viajes. Desde Mendoza se ofrecieron traslados en micro hacia Córdoba desde $105.000, mientras que los paquetes con alojamiento partían de $140.000. En San Juan, las propuestas se ubicaron entre $300.000 y $400.000 por persona.