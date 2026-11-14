La histórica visita del papa León XIV a la Argentina, desarrollada entre el 8 y el 11 de noviembre, no sólo movilizó a millones de fieles en las calles de Buenos Aires, Córdoba y Luján. También dejó una marca profunda en el ecosistema digital, tal como lo graficó la consultora Enter, que registró 1.385.000 publicaciones totales en español y la participación activa de 852.000 usuarios únicos. Con esos datos, se generó un alcance potencial de 75 millones de impresiones a nivel global.

El paso del Pontífice reconfiguró de manera dispar la conversación en torno a los principales anfitriones e institucionalistas del país, polarizando las menciones entre respaldos sectoriales y duros cuestionamientos vinculados a la coyuntura socioeconómica. Así consta en el documento al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas.

En el caso de Javier Milei, el Presidente acumuló más de 234.000 menciones, con un sentimiento predominantemente negativo (53%) frente a un 21,5% de valoraciones positivas. El sector favorable destacó la difusión del operativo de seguridad de las Fuerzas Federales y las “coincidencias doctrinarias en valores morales”.

En la vereda opuesta, las críticas opositoras se centraron en las advertencias papales sobre jubilados, pobreza y la concentración de la riqueza, además de cuestionamientos sobre un presunto oportunismo político. Son temas que fueron una constante en la agenda del jefe de la Iglesia Católica.

También desde la consultora de opinión pública estudiaron las menciones a Axel Kicillof. El mandatario bonaerense registró unas 23.000 (58,5% neutrales y 24,5% negativas). Su participación estuvo marcada por la difusión institucional de su bienvenida, aunque recibió fuertes críticas de sectores opositores que tildaron su presencia de “electoralista” y la contrastaron con los índices de inseguridad y pobreza en el conurbano.

En tanto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri registró 25.000 menciones, concentrando solo 36,5% de negatividad. El 86% de las críticas hacia su figura estuvieron directamente relacionadas con el repudio social a la instalación de carpas exclusivas y privilegios en los actos públicos.

En otro orden figura Martín Llaryora. El gobernador cordobés contabilizó unas 6.300 menciones, con un fuerte impacto negativo (45,5%) impulsado por el caos logístico, los cortes de transporte y las dificultades de desconcentración en el predio de FAdeA.

El centro de la conversación

De todos modos, el episodio de mayor voltaje negativo en las redes sociales ocurrió el 10 de noviembre, jornada que acumuló casi 70.000 menciones centradas en la denominada carpa VIP.

El rechazo a este espacio exclusivo con catering y comodidades que contrató el Gobierno nacional con una licitación express para DF Entertainment alcanzó el 81,7% de desaprobación, convirtiéndose en el blanco principal de la bronca digital.

El 31,4% de la conversación vinculó el hecho con la desigualdad y los privilegios, mientras que una de cada cuatro menciones lo relacionó directamente con el gasto público y contradicciones con el discurso de austeridad.

En el plano de las responsabilidades políticas, los señalamientos apuntaron de forma cruzada tanto al Gobierno nacional (64,3%) como a la administración porteña (58,1%), siendo Jorge Macri (18,5%) el dirigente más mencionado en la polémica.

El punto culminante de la repercusión digital se produjo el 11 de noviembre, cuando la cuenta oficial del Papa (@Pontifex_es) publicó un mensaje de despedida en el que afirmó que el país cuenta desde ahora con "dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

La publicación, que luego fue eliminada por el propio Vaticano, superó 1,2 millones de visualizaciones y cosechó 146.000 likes, coronando una visita que dejó una profunda huella tanto en el plano espiritual como en la intensa arena del debate político nacional.