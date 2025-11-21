Este viernes, en el Día Nacional de la Enfermería, trabajadoras y trabajadores del sector se manifestaron por el centro de la ciudad y culminaron su marcha en el Hospital Centenario, en las escalinatas del nuevo edificio.

Allí, leyeron una proclama reclamando salarios dignos y pases a planta permanente.

“La vocación sin salarios dignos es explotación”, fue el lema del reclamo apuntado al Ministerio de Salud de Entre Ríos.



La carta abierta completa:

“Carta abierta del colectivo provincial de enfermería a las autoridades y a la población: Hoy 21 de noviembre es el día Nacional de Enfermería, una fecha para reconocer y honrar el trabajo incansable y dedicado de enfermeros y enfermeras que día a día luchan por la salud y el bienestar de nuestra sociedad. Nos hacemos presente en esta actividad que reúne e invita a todo el personal de salud de distintas localidades de la Provincia de Entre Ríos con un mismo objetivo.

Hoy, en pie de lucha y en la primera línea de atención, como hemos estado siempre, nos dirigimos a ustedes no como "héroes" ni "esenciales" sino como profesionales dedicados, humanos y con derechos. Somos las enfermeras y enfermeros que, día tras día, dedicamos nuestra vida a cuidar, sanar y aliviar el sufrimiento, a menudo con un esfuerzo que trasciende lo físico y lo profesional”, comenzó a leer una de las voceras de Enfermería.

Luego, sostuvo que “nuestra labor es un compromiso con la vida, con la dignidad y el bienestar de cada paciente; y también con el final de la vida, cuando la ciencia ya no tiene nada por hacer ahí está enfermería acompañando y sosteniendo. Esta vocación inquebrantable nos ha llevado a enfrentarnos con situaciones de estrés extremo, con largas jornadas y una exigencia constante, mientras luchamos por condiciones laborales dignas y una remuneración justa. Sabemos que nuestro trabajo no se limita a administrar cuidados, sino que implica un apoyo emocional, una escucha empática y una presencia constante en los momentos más difíciles de la vida de nuestros pacientes. La enfermería no solo se ve en los hospitales sino en la comunidad también son las enfermeras de los CAPS, junto al resto de los equipos de salud, quienes trabajan para prevenir enfermedades, promover la salud, y mejorar la calidad de vida de las personas”.

“Sin embargo, el reconocimiento, en la práctica no está a la altura del sacrificio que realizamos ni de las exigencias que nos imponen. Por eso esta carta no es una queja sino un llamado de atención, a la reflexión y a la acción. Exigimos que se reconozcan nuestras capacidades y se nos integre plenamente en la toma de decisiones que afectan nuestro ejercicio y a las personas que cuidamos. No podemos seguir siendo actores pasivos de un sistema que a menudo nos relega a roles secundarios, cuando nuestra experiencia y conocimientos son fundamentales para garantizar una atención integral y de calidad.

Con nuestra lucha no solo buscamos mejores condiciones laborales para nosotros sino también mejorar el sistema de salud en su conjunto, para que funciones como corresponde, integralmente. Porque una enfermería valorada y bien formada es garantía de una atención de salud de excelencia para toda la sociedad.

La deuda del estado con la salud y especialmente con enfermería es histórica, pero hoy se ha vuelto insostenible. Por ello exigimos ser escuchado y alzamos la voz con nuestro reclamo, solicitamos:

Reapertura inmediata de paritarias.

Mejoras salariales reales y acordes a la inflación.

Pases a planta permanente.

Recategorizaciones adeudadas.

Llamado a concursos de cargos jerárquicos.

Pago de prolongación de jornadas en tiempo y forma”.

Para concluir, enfermeros y enfermeras, expresaron que “no dejaremos de lado nuestra vocación ni el compromiso con nuestros pacientes, nunca, pero sí exigimos y luchamos por un trato digno, por el respeto a nuestra autonomía profesional y por un reconocimiento que vaya más allá de las palabras y las promesas. Les invitamos a unirse a nuestra causa, para que enfermería sea reconocida en su justa medida: como una profesión clave, esencial, y fundamental para el presente y el futuro de nuestra sociedad.

Que el cuidado no se de por hecho porque un cerebro puede colapsar, pero como hablamos de enfermería, menos mal que nuestro corazón siempre sigue de guardia”.