Podría tratarse de un libro de Julio Verne, pero no. Esta no es la historia del señor Fogg, un caballero que apostó a sus compañeros del Reform Club que podría dar la vuelta al mundo en 80 días, llegando a Londres a la misma hora de salida el 21 de diciembre, exactamente 80 jornadas más tarde.

No lo es, pero podría serlo, porque en el abanico de opciones que ofrecen las tragamonedas hay para dar y repartir. Desde el universo de colores y dulzura del sweet bonanza slot hasta las historias de cowboys, pasando por Asia e incluso viajando en el tiempo hasta las civilzaciones de Grecia, Roma y el Antiguo Egipto.

Cleopatra cobra vida

Como si se tratase de un embrujo, los faraones vuelven a vivir a través de los slots. Juegos como Cleopatra, Scarab, Misterios de Egipto, Pyramids of Giza, Pharao’s Dream y Queen of Riches, entre otros, destacan la imagen de los gobernantes egipcios. Estos juegos llevan de paseo al jugador por el Antiguo Egipto, con joyas brillantes y, por supuesto, abundante oro.

En la misma línea, los juegos que ponderan las civilizaciones griegas y romanas también pueblan los juegos de tragamonedas. Entre ellos, se destaca Gates of Olympus, un título de Pragmatic Play.

Es una aventura donde Zeus invita a los jugadores a un paraíso de diversión con 6 rodillos, 5 filas y 20 líneas de pago, sumado a premios de hasta 5000 veces la apuesta. Sus gráficos coloridos del Olimpo y música envolvente crean una experiencia ideal para fanáticos de las tragamonedas. Con un RTP del 96,5%, destaca en el sector, aunque existen versiones con 94,5% o 95,5%. Es importante confirmar el RTP del operador antes de jugar para garantizar la mejor experiencia posible.

Darle chance a la aventura

Temple Tumble, Book of the Fallen, Vikings of Berzerk, el pirata Jolly Roger o incluso las que nos llevan de paseo por Asia, como Eastern Gold Deluxe, con sus faroles luminosos, decoraciones de oro y peces Koi.

Entre las mejores de esta categoría se encuentra John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen. Es un título que cautiva con su storytelling, llevando a los jugadores en una aventura a través de las tumbas de Egipto junto al intrépido explorador John Hunter, un personaje sospechosamente parecido a Indiana Jones.

Este slot de Pragmatic Play tiene una grilla de 3x5, 25 líneas de pago y un RTP destacado del 96,5%, por encima del promedio de muchos del sector. Su popularidad hace que sea un protagonista tanto en casinos físicos como online. Hay tesoros escondidos detrás de cada giro y una aventura como saqueador de tumbas por descubrir.

Un pico de azúcar y de diversión

¿Quién no sueña con entrar a la fábrica de chocolates de la película Charlie y la Fábrica de Chocolates? Nadie que se denomine a sí mismo amante de las golosinas puede negarse a tamaña invitación. Títulos como Sweet Coin o Sugar Rush suben la glucosa en sangre de solo mirarlas.

Sin embargo, en este segmento hay una que se destaca: Sweet Bonanza. Este título brilla en la categoría de tragamonedas candy con su diseño vibrante, gráficos de alta calidad y sonido envolvente. Con un RTP del 96,49%, supera el promedio del sector. Su mecánica de pagos en cualquier lugar garantiza premios frecuentes, mientras frutas y dulces en diversos formatos multiplican las apuestas.

Tragamonedas acuáticas, diversión bajo el agua

Como queda de manifiesto en este artículo, hay tragamonedas para todos los gustos. Para los amantes de la pesca, Boat Bonanza, Piranha Pays y Marine Millions son buenas opciones.

Sin embargo, quienes buscan maximizar la diversión y minimizar la incertidumbre pueden elegir el clásico Big Bass Bonanza, un slot inspirado en la pesca deportiva, perfecto para los que tienen siempre preparado el equipo en casa.

No podía ser de otra manera, la música es relajante y sus símbolos que evocan un tranquilo lago, destaca por su modalidad de giros gratis en rondas de bonificación. Su RTP de 96,71% supera el promedio, aunque hay versiones con 95,67% y 94,5%, por lo que es clave verificarlo antes de jugar.

Juegos que dan miedo

Así como hay algunos títulos que están más del lado de las aventuras, hay otros que tienen como fin generar un impacto en el jugador. Por ejemplo, Hand of Anubis, o incluso Raptor, una tragamonedas en la que hay que enfrentarse a curiosos dinosaurios, algunos inofensivos como el triceratops o el parasaurolopus, pero otro con largos dientes como el tiranosaurio rex y el velociraptor.

Después también tenemos exponentes del terror. Tal es el caso de “Pesadilla en La Calle Elm”, inspirada en las películas del temible Freddie Krueger, o Possessed, un título que no conviene jugar de noche, ya que está inspirado en historias satánicas, exorcismos y muerte.

Resta decir que los amantes del terror también pueden encontrar en los slots una nueva forma de disfrutar las emociones fuertes. Con estos slots que quitan el sueño y alimentan las pesadillas tienen más que suficiente para divertirse por horas.