La vuelta a las aulas se concretará con jornadas que no superarán las 4 horas

Actualmente se trabaja contrarreloj para dejar todo en condiciones en los establecimientos escolares que funcionan en el departamento. El personal docente mantiene reuniones y lleva adelante jornadas institucionales.

Irazábal informó que las clases se dictarán en forma virtual y presencial; los chicos no podrán estar más de 4 horas en las escuelas.

Asimismo explicó que las clases se dictarán en forma escalonada: “El 1 de marzo arrancarían todos los primeros grados en lo que será un acercamiento, un primer contacto de los alumnos con las escuelas en lo que será una situación de presencialidad de los chicos; mientras que el 2 de marzo comenzarían los segundos años y así sucesivamente hasta completar los distintos niveles educativos”.

Dijo que para el “8 de marzo, la institución tiene que estar organizada, a tal punto, para que los padres sepan las “burbujas” que se van a realizar y cuáles van a ser los días en que los alumnos tengan que asistir en forma presencial; en tanto que el resto de las jornadas de clases lo harán en forma virtual”.

A modo de ejemplo señaló que “un grupo de primer grado que cuente con 20 alumnos, 10 de ellos concurrirán lunes, miércoles y viernes; en tanto que el resto lo hará martes y jueves, para luego rotar a la semana siguiente. Los días en que no vayan a la escuela seguirán las clases en forma virtual”.

De esta manera “los chicos concurrirán dos veces por semana a la escuela de manera presencial”. En cuanto a los docentes manifestó que “los educadores que sean factores de riesgo trabajarán desde sus domicilios en la virtualidad; mientras que los que no, concurrirán a las aulas. Se van a hacer burbujas, una nueva organización en cuanto a los agrupamientos dentro de los establecimientos escolares, como para que puedan convivir, en forma mixta, la presencialidad con la virtualidad”.

En cuando a los supervisores, la Directora Departamental de Escuelas, indicó que tienen una tarea muy ardua, al igual que los equipos directivos, quienes trabajan en un relevamiento para saber cuál es el personal que está en situación de riesgo, contar con el certificado médico correspondiente del docente, copia del documento, en el caso de los mayores de 60 años.

“Este trabajo nos permite saber con qué personal contamos en cada establecimiento educativo y de esa manera redistribuir los roles y funciones, y sustituir, en los casos en que no se cuente gente con personal para la presencialidad”, explicó.

El trabajo para la nueva modalidad es “muy intenso. Es un trabajo que requiere de mucha responsabilidad de parte de supervisores, directivos, personal docente que ha sido convocado a diferentes reuniones, además de alumnos que están recuperando saberes”. Indicó que el “calendario escolar 2021 habla de todo este tránsito, de toda esta situación de cómo organizar las instituciones, además de las últimas resoluciones que hemos recibido”.

Las aulas y los espacios verdes

Consultada sobre las comodidades y espacios que ofrecen los diferentes establecimientos educativos mencionó que “desde la departamental se hizo un relevamiento de la cantidad de aulas, espacios verdes que tiene cada institución, cumpliendo con un pedido que hiciera el Consejo General de Educación”.

Detalló que “trabajó en el relevamiento la Arquitecta Leticia Bogliolo de Arquitectura Zonal, cumpliendo con la solicitud que demandaba localidad, dirección de escuela, nivel educativo, el ámbito, condiciones edilicias de cada institución y otros detalles”. Señaló que los cuerpos de sanitarios son “fundamentales en el contexto en el que nos toca vivir. Inclusive desde esta departamental hicimos un relevamiento, teniendo en cuenta que siempre hay algo por arreglar en todos los lugares, y en algunos casos hay que intervenir directamente. Es así que hicimos un recorrido por las localidades de Carbó, Larroque, Urdinarrain, Aldea San Juan, Aldea San Antonio, Pueblo Belgrano, logrando acuerdos con las distintas intendencias para darle intervención a aquellos que lo requieran”. Señaló que “han llegado partidas para arreglar los baños de la escuela de Aldea San Antonio de Carbó”.

La funcionaria señaló que “ha llegado mucho dinero desde Nación a través de diferentes programas a las escuelas quienes manejar la tarjeta sitrared, además de darle intervención a Arquitectura de la Provincia en las escuelas que así lo requieran, como en el caso de la Escuela 20 que ya se está interviniendo en el arreglo de los baños existentes, la construcción de nuevos baños en la escuela 115 “La Milagrosa, también la Tabaré “111”, al igual que en la Domingo Matheu. Entendemos que los “chiquitos de nivel inicial tienen que tener sus sanitarios aparte, a los fines de no correr tantos riesgos, a los fines de que los padres estén tranquilos, a sabiendas de que sus pequeños no comparten el mismo sanitario que los adolescentes”.

Sobre los recreos dijo que “hay que hacer juegos de otra índole, donde los chicos no corran, no tengan ese toque, ese roce”. Destacó que con “juegos de campamento se pueden implementar recreos que deben ser muy cortos porque los alumnos no pueden estar más de 4 horas reloj en el establecimiento”.

No es lo “mismo un aula de la escuela Normal que tiene su amplitud que una del Pablo Haedo que son más chicas. Hay que ver muy bien cuáles son los espacios verdes, teniendo en cuenta que hay establecimientos con patios considerables y otros muy chicos”.

Sobre las escuelas rurales señaló que “cuentan con mucho espacio verde como para que los alumnos puedan desplazarse sin problemas y compartir los recreos de otra manera”.