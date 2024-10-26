CORTE PROGRAMADO
La zona de Urquiza al Oeste no tendrá servicio eléctrico el sábado por la mañana: el motivo
Así lo informó por sus redes sociales la Cooperativa Electrica. El motivo
Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, los barrios de Urquiza al Oeste no tendrán electricidad debido a una interrupción programada del servicio por parte de la Cooperativa Eléctrica.
Los barrios que se verán afectados serán: Los Cencerros y Radio Nacional. Incluye calle Los Granaderos.
El motivo se debe a trabajos de cambio de cables de linea de media tensión en ruta 14 y Urquiza.
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