Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, los barrios de Urquiza al Oeste no tendrán electricidad debido a una interrupción programada del servicio por parte de la Cooperativa Eléctrica.

Los barrios que se verán afectados serán: Los Cencerros y Radio Nacional. Incluye calle Los Granaderos.

El motivo se debe a trabajos de cambio de cables de linea de media tensión en ruta 14 y Urquiza.