Se llevarán a cabo en la zona de Sarandí un ciclo de encuentros presenciales para la construcción y apropiación de saberes comunes vinculados a los ejes de salud, alimentación, vivienda, ambiente y buen vivir. Una serie de espacios tipo taller para recuperar prácticas ancestrales vinculadas al monte nativo, su flora y fauna, la producción frutihortícola, bioconstrucción, bosque sintrópico de alimentos, cerámicas con arcilla local y otras.

Monte Raíz es un proceso socio productivo para la preservación y fomento del monte nativo que tiene poco más de un año, siendo la motivación inicial la resolución de la vivienda. Alquilar, para el trabajador medio, es hoy una sangría regular, que además no logra condensar en nada. Desde esta perspectiva la grupalidad que construye el espacio se propuso dar solución colectiva a tamaña dificultad. Así nace Monte Raíz y por medio de iniciativas dirigidas a la comunidad, busca tejer redes y conocimiento colectivo para construir otras formas de producción, intercambio y comunidad.

“Laboratorio para la soberanía” es de las primeras propuestas del proyecto, la cual se lleva a cabo con el ECA, Espacio Cultural Asociativo, el dispositivo de vinculación de organizaciones de base territorial para generar y potenciar acciones de impacto comunitario. El ECA ha creado su esfera de acción para las periferias construyendo el sello ECA RURAL. Desde este dispositivo se acompañan y promueven los Laboratorios en Monte Raíz para ampliar la mirada sobre las formas de habitar los territorios y las construcciones sociales que de ello devienen.

El primer Laboratorio se llevará a cabo el domingo 14 de junio y será sobre plantas medicinales de nuestro monte. Se trabajará sobre su reconocimiento, usos medicinales, energética, simbiosis, microbiota, ancestralidad y se trabajará sobre la elaboración de tinturas madres.

Desde ambos proyectos facilitan las redes sociales de Monte Raíz y el siguiente contacto para buscar más información y conocer la dinámica de participación. Instagram Monte Raíz @monte_raiz, WhatsApp 3446317963. Además de contar con un formulario con información e inscripción para el primer laboratorio https://forms.gle/68eNpywgMeue5t2u7