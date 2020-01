"Laburo como una negra mapuche": la controversial frase de Puli De María

Y una de las que dejó en claro sus intenciones de debutar en el ciclo fue Puli Demaría quien, además de hablar de sus ganas de estar en la pista más famosa, sorprendió con polémica frase en vivo.

Todo comenzó cuando José María Listorti le preguntó a la mejor amiga de Pampita por qué quería entrar a ShowMatch. A lo que Puli respondió sin rodeos: "Cuando arrancó el primer Bailando, a mí ya me gustaba. Me gusta bailar, estar arriba de un escenario y el show. Yo tengo toda mi parte de actriz que es lo que estudié de chica, y siempre me pareció maravilloso. Soy una fan del programa por todo lo que implica el baile, me parece que el baile genera una endorfinas", comenzó diciendo la invitada en Hay que ver.

"¿Por qué Tinelli debería tenerme en cuenta? Porque me parece que puedo llegar a tener algo distinto en cuanto a esto que es ‘realmente me muero de ganas de ir’, es genuino y me empecé a preparar porque soy una caradura. También digo lo que pienso y no tengo maldad porque no me gusta", agregó.

Además, indagada por la posibilidad de pasar un mal momento, Demaría contestó: "Pueden decir que soy la cheta, me pueden dar por donde quieran”, sentenció. En ese momento y tras escucharla, Fernanda Iglesias intervino: “¿Sos cheta de verdad o te hacés?".

"No me considero (cheta). Yo laburo como una negra mapuche de lunes a domingo. Soy una mina que labura mucho, mucho, mucho y me pelo el cu… laburando", cerró la DJ, sin filtro.