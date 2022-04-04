Tras una reunión con las autoridades de la salud, y "en base a la información recibida" respecto a la evolución del virus en el país, "hemos decidido levantar la emergencia sanitaria", dijo el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

"Vamos a firmar el decreto correspondiente en los próximos días", agregó.

El Ejecutivo uruguayo había declarado la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020, cuando se conocieron los primeros cuatro casos de coronavirus en el país.

Ese marco permitió al gobierno implementar una serie de medidas extraordinarias para contener el avance de contagios, como el cierre de varias actividades o la suspensión de espectáculos públicos.

La gran mayoría de esas medidas se han flexibilizado en el último año, en el que avanzó una exitosa campaña de vacunación que alcanzó una alta tasa de cobertura. El 80% de la población cuenta con dos dosis contra el covid-19 y el 64% ha sido inoculado con una tercera dosis de refuerzo.

"Es el momento de dar ese salto cualitativo, pero absolutamente necesario hacia la normalización", dijo en rueda de prensa el ministro de Salud, Daniel Salinas, tras la reunión con Lacalle y antes de indicar qué cambiará con la medida.

"Por ejemplo, no se va a pedir más (determinados) aforos en lugares cerrados. Espectáculos, cines, lugares de eventos y gimnasios tendrán aforo del 100%", señaló.

Asimismo, explicó que la indicación de usar tapabocas en situaciones específicas, "como elaboradores de comida, personal de la salud, lugares cerrados con alta concentración de personas, o el transporte público", seguirá siendo recomendable pero ya no obligatoria.

El gobierno había anunciado el viernes la decisión de permitir el ingreso al país de uruguayos y extranjeros vacunados sin necesidad de acreditar un resultado negativo de covid.

El test de PCR o antígenos sigue siendo un requisito para uruguayos y extranjeros que no han sido inoculados contra el virus.

Fuente: orillaymedia.com