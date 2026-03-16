El comercio local atraviesa una profunda crisis, y el consumo lejos de repuntar con respecto al flojo año pasado sigue en declive.

“En la comparación de Milei contra Milei viene cayendo un 5,6% interanual, y a nivel local según nuestros datos ese descenso es un poco mayor”, manifestó Federico Laderach en diálogo con Bolazo Stream, al marcar que la caida interanual en las ventas en nuestra ciudad alcanza el 8%.

“Es raro porque en años anteriores Gualeguaychú era beneficiada por el efecto de ser una ciudad lindera con Uruguay y venían y nos compraban, entonces la ciudad siempre tenia mejores numeros que el resto de los comercios a nivel nacional, y eso le pasaba a todas las ciudades fronterizas, pero en este caso Gualeguaychú tiene una caída interanual de las ventas un poco más sentida que lo que indica CAME”, sostuvo el referente del CDCI,

“Entendamos que ese porcentaje es un promedio de todos los rubros, ahora bien el análisis de CAME también dice que el intermensual entre enero y febrero subió un 2,8% la actividad comercial, pero no alcanzó para revertir la caída que se viene acumulando a lo largo del año, que esta marcada por este 5,6% interanual, la tendencia en el comercio sigue siendo a la baja, y en realidad en el consumo, que viene disminuyendo en comparación al año anterior”, manifestó Laderach.