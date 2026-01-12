La 35° Fiesta Nacional del Mate 2026 en Paraná, que se llevará a cabo el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, contará con la actuación de Lali Espósito, COTI, Los Caballeros de la Quema, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Rombai Y Gauchito Club.

El viernes 6 de febrero actuarán COTI, Raly Barrionuevo y Los Nocheros. El sábado 7 será el turno de Gauchito Club, Rombai, Los Caballeros de la Quema y Lali Espósito.

Fiesta Nacional del Mate 2026 en Paraná: cuánto salen las entradas

Si bien el evento es gratuito para todo el público, la Municipalidad dispuso nuevamente, como en la edición anterior, un sector preferencial para el que se venden entradas anticipadas. La medida es una de las formas de sustento del espectáculo y una opción más para los visitantes.

Precios

Según informaron, las entradas estarán a la venta a partir del 12 de enero en el sitio www.entradauno.com y tendrán los siguientes precios:

6 de febrero: desde $25.000

7 de febrero: desde $40.000

La fiesta será el 6 y 7 de febrero. El evento es gratis y para todo público. Se llevará adelante en la Plaza de las Colectividades, en la zona de la Costanera Baja de la capital entrerriana.