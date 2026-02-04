Lali Espósito envió este martes por la noche un mensaje a sus fans de “Paraná, Entre Ríos, los alrededores y toda la Argentina” para invitarles a su presentación en la Fiesta Nacional del Mate de la capital entrerriana, que protagonizará en la noche de este sábado 7.

El video fue grabado por la artista y difundido desde las redes sociales oficiales del evento tradicional paranaense. En su propia cuenta de Instagram, Lali compartió imágenes que la muestran ensayando para su actuación a orillas del río Paraná. “Se vuelve al escenario”, anunció.

En el mensaje previo a su desembarco en Paraná, Lali recuerda que los fans que todavía no adquirieron sus tickets para el sábado aún están a tiempo de hacerlo. Las entradas se consiguen en la plataforma Entrada Uno. Tienen un valor de $60.000, que sumado a los costos de compra (QR antifraude a $2.500 y cargo por servicio a $9.000) totalizan $71.500.

Cabe recordar que estas entradas dan acceso al sector preferencial de la Fiesta Nacional del Mate, en los lugares más cercanos al escenario y con algunas comodidades como venta de comida y bebida y uso de sanitarios. Sin embargo, al predio en general el ingreso es libre y gratuito

Lali cerrará la fiesta paranaense el sábado luego de las presentaciones de Gauchito Club, Rombai y Caballeros de la Quema. Antes, el viernes 6, estarán Raly Barrionuevo, Gran Ensamble Paraná, Ganadores Premate, Coti y Los Nocheros.